В домах на проспекте Строителей в Пензе отключили холодную воду

Во вторник, 1 сентября, на проспекте Строителей в Пензе отключили холодную воду. Горводоканал сообщил об этом в своем канале в МАХ в 15:50.

Прекращение подачи ресурса потребовалось для ремонта участка сетей у дома № 86.

В зону отключения попали дома № 56, 60, 62, 66, 68, 70, 70а (ТЦ «Лето»), 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82а (административное здание), 84, 86, 88.

Кроме того, ресурса нет в школе № 36 на улице Собинова, 6.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - пояснили в Горводоканале, не назвав конкретных сроков.