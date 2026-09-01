В Пензе 12 сентября изменят схемы движения общественного транспорта

В Пензе в субботу, 12 сентября, из-за торжеств, связанных с Днем города, изменятся схемы движения общественного транспорта, предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

До 20:00:

- маршрутки и автобусы № 20, 10, 73, 82с, 93 с улицы Суворова направятся по Урицкого - Бакунина - Злобина - мосту им. В. П. Капашина и далее по схеме;

- маршрутка № 80 с улицы Суворова последует по Урицкого - Бакунина и затем по схеме в обоих направлениях;

- маршрутка № 9к с улицы Суворова поедет по Урицкого - Бакунина - Злобина и после по схеме;

- автобус № 103 с моста им. В. П. Капашина направится по Урицкого - Горького - Володарского и далее по маршруту в обоих направлениях.

После 20:00:

- маршрутки и автобусы № 9к, 10, 20, 73, 82с, 103 с улицы Суворова поедут по Володарского - Горького - Урицкого - мосту им. В. П. Капашина и затем по схеме в обоих направлениях;

- маршрутка № 80 прекратит движение;

- маршрутки и автобусы № 9м, 93 с улицы Кирова последуют по мосту им. В. П. Капашина - улице Измайлова и потом по схеме в обоих направлениях.

После 21:00:

- маршрутки и автобусы № 1, 4, 5, 29, 54, 66, 70, 85, 89, 93, 134, 149, а также троллейбусы № 2, 6, 7, 105 с улицы Кирова поедут по Горького - Володарского - Суворова и после по схеме в обоих направлениях.