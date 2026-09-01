2 сентября погода в Пензенской области не изменится

2 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +23...+28. К ночи на четверг прогнозируется снова +9...+14, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в первых числах сентября в Пензенской области постепенно начнет ослабевать влияние антициклона, ему на смену придет северо-атлантический вихрь.

Среднесуточная температура при этом окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса, что характерно для середины августа.

В старину подмечали: гром в этот день - к теплой осени и снежной зиме.