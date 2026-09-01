7 сентября в регионе стартует месячник по благоустройству

С понедельника, 7 сентября, в Пензенской области стартует месячник по благоустройству. Соответствующее распоряжение 31 августа подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Руководителям органов местного самоуправления и предприятий рекомендуется еженедельно проводить санитарные пятницы по уборке подведомственных территорий, подготовиться к зимнему содержанию фонтанов, детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм (в том числе скамеек).

Также необходимо организовать расчистку прибордюрных полос, мостов и придомовых участков от грязи и пыли, высадку кустарников и деревьев, удаление сухостоя, приведение в порядок мест массового отдыха населения.

Месячник завершится 10 октября областным субботником, уточняется в документе.

Прошлой осенью месячник по благоустройству проводился сначала с 15 сентября по 11 октября, а затем - с 1 по 29 ноября.