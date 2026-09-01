На улице М. Горького привели в порядок провалившиеся колодцы

В Пензе в нормативное состояние привели проезжую часть на улицах Карпинского, Свердлова, Баумана и многих других.

Как сообщили во вторник, 1 сентября, в городской администрации, за сезон восстановили более 220 000 квадратных метров покрытия основных дорожных артерий. В их числе улицы Клары Цеткин с переходом на Долгорукова, Львовская от улицы 40 лет Октября до Тепличной, Литвинова Поляна от проезда Литвинова до плотины ТЭЦ, Тиражная от улицы Совхозной до проезда Литвинова, Советская от улицы Карла Маркса до Лермонтова, проезд Литвинова от улицы Тиражной до Литвиновой Поляны, проспект Строителей от Арбековского путепровода до улицы Глазунова, улица 8 Марта от монумента «Глобус» до Арбековского путепровода, Беляевский путепровод.

На улице Максима Горького отрегулировали высотное положение люков смотровых колодцев. Всего отремонтировали 116 таких объектов.

За сезон в областном центре привели в порядок 277 ливневых колодцев. Кроме того, специалисты заделали ямы на дорогах на улицах Чебышева, Строителей, Ульяновской, Ферганской, Крымской, Казанской, Буровой, Ладожской, Урицкого и других.

«С начала апреля общая площадь устраненных дефектов с применением горячего асфальта превысила 3 014 квадратных метров, струйно-инъекционного метода - 3 850 квадратных метров», - отчитались в мэрии.