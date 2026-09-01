Детский сад в Каменке открылся после капремонта

В понедельник, 31 августа, в Каменке открылся после капитального ремонта детский сад № 3 на улице Ворошилова. Его посещают 60 воспитанников.

В здании полностью переложены инженерные сети, заменены окна и двери, обновлен фасад. Особое внимание уделено благоустройству территории, отметили в региональном минобре.

О начале работ стало известно в январе этого года. На обновление детсада выделили 58 млн рублей, на мебель и оборудование - больше 4 млн.

На время ремонта, стартовавшего в марте, детей перевели во второй корпус.

Помимо Каменки, в плане на 2026 год значились детсады № 1 в Спасске, № 1 в селе Неверкино, в селе Норовка (Нижнеломовский район) и «Росток» в Пачелме. В начале мая в список добавили еще один - в селе Кондоль.