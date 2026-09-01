Загородные лагеря за лето приняли 8 773 юных пензенца

В Пензе подвели итоги летней оздоровительной кампании, в 2026 году в ней были задействованы 16 845 детей.

8 773 человека отдохнули в загородных лагерях «Строитель», «Юность», «Заря», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», санаториях «Надежда» и «Нива». Из них 927 - ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 844 - дети участников СВО.

7 905 учащихся провели время в пришкольных лагерях.

Еще 167 юных пензенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили путевки в пансионат «Приморский» на Черноморском побережье Краснодарского края.

Более 2 000 подростков в возрасте 14-18 лет, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета, смогли устроиться на работу во время каникул.

«В рамках проекта «Детский спорт» на 30 пришкольных и дворовых спортивных площадках тренеры ежемесячно проводили занятия для 2 000 юных горожан. В микрорайонах прошли 33 спортивных праздника и были организованы массовые физкультурные акции с общим охватом свыше 5 000 человек», - уточнили в администрации Пензы.