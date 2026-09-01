Для участников спартакиады пенсионеров подготовили сувениры

Общество

Для участников спартакиады пенсионеров подготовили сувениры
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Для участников XI Спартакиады пенсионеров России, которая пройдет в Пензе с 3 по 8 сентября, подготовили специальные сувениры.

Речь идет о наборах в подарочных коробках, включающих емкость для воды, блокнот и ручку - все в фирменном стиле мероприятия.

По данным портала госзакупок, на сувениры в общей сложности потратят 1 875 000 рублей.

XI Спартакиада пенсионеров России состоится в Пензе с 3 по 8 сентября. На нее приедут участники из 72 регионов России, а также команды Беларуси, Финляндии и Казахстана.

На подготовку и проведение мероприятия ранее выделили более 26 млн рублей.

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