Суру у набережной продолжают очищать от водорослей

В Пензе продолжают приводить в порядок Суру у набережной, рассказали в городской администрации во вторник, 1 сентября.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» очищают воду от ряски.

«С каждым днем зона отдыха становится более ухоженной и привлекательной для жителей и гостей нашего города», - прокомментировали в мэрии.

Ранее сообщалось, что Суру у набережной приведут в порядок перед Днем города, который в этом году запланирован на 12 сентября. Этим займутся в том числе представители бизнеса.

«Набережная станет одной из ключевых площадок празднования. Нужно, чтобы она блистала чистотой», - отмечал глава Пензы Олег Денисов в соцсетях.

С этой территории 12-го числа горожане смогут посмотреть салют (0+). Он начнется в 22:00. Техзадание предполагает запуск не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) с как минимум 11 точек.