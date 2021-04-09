Итоги недели: поножовщина в школе, проезд через рынок, отопление

Редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.
Первая - ЧП в центре образования № 1 в Пензе. 15-летняя девочка во время ссоры на перемене ударила 14-летнего подростка ножом в спину.
В итоге мальчик попал в больницу, где ему оказывают помощь.
Обстановку, в которой воспитывались оба ученика, назвали крайне непростой. Девочка и ее мать состоят на профилактическом учете в полиции. По факту ножевого ранения возбуждено уголовное дело.
Второй сюжет - о сквозном проезде через Центральный рынок. Скорее всего, его не будет.
Врио губернатора объяснил, почему сделать это трудно:
- несколько сотен человек потеряют рабочие места;
- под площадью проходят газовые трубы высокого давления и кабель, перенос которого нужно согласовывать с федеральным центром;
- новая дорога все равно уперлась бы в узкую улицу Бакунина.
Решение ищут. Каким оно будет, пока неизвестно.
Третья новость - отключение отопления.
Батареи в домах пензенцев начнут остывать на следующей неделе.
Подача тепла прекращается, когда за окном на протяжении пяти дней держится +8 °С. Речь идет о среднесуточной температуре.
На неделе с 12 по 18 апреля погода позволит отключить дорогостоящий ресурс.
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