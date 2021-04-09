Общество

Итоги недели: поножовщина в школе, проезд через рынок, отопление

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Редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Первая - ЧП в центре образования № 1 в Пензе. 15-летняя девочка во время ссоры на перемене ударила 14-летнего подростка ножом в спину.

В итоге мальчик попал в больницу, где ему оказывают помощь.

Обстановку, в которой воспитывались оба ученика, назвали крайне непростой. Девочка и ее мать состоят на профилактическом учете в полиции. По факту ножевого ранения возбуждено уголовное дело.

Второй сюжет - о сквозном проезде через Центральный рынок. Скорее всего, его не будет.

Врио губернатора объяснил, почему сделать это трудно:

- несколько сотен человек потеряют рабочие места;

- под площадью проходят газовые трубы высокого давления и кабель, перенос которого нужно согласовывать с федеральным центром;

- новая дорога все равно уперлась бы в узкую улицу Бакунина.

Решение ищут. Каким оно будет, пока неизвестно.

Третья новость - отключение отопления.

Батареи в домах пензенцев начнут остывать на следующей неделе.

Подача тепла прекращается, когда за окном на протяжении пяти дней держится +8 °С. Речь идет о среднесуточной температуре.

На неделе с 12 по 18 апреля погода позволит отключить дорогостоящий ресурс.

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