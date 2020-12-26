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Общество

9 лет работы: портал PenzaInform.ru празднует день рождения

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В субботу, 26 декабря, портал PenzaInform.ru отмечает девятый день рождения. В 2011 году впервые была представлена лента новостей с возможностью их обсуждения на форуме.

Команда сетевого издания ежедневно готовит для читателей около 30 информационных сюжетов, обзоры газетных публикаций и сохраняет для пензенцев новости, программы и передачи 11 канала («Наш дом»).

PenzaInform.ru – уникальный общественно-информационный ресурс Пензенской области, представляющий хронику событий в различных отраслях жизни региона.

Портал является первым по посещаемости среди всех остальных сайтов в регионе, включая ресурсы по размещению объявлений и информационную систему 2ГИС.

За прошедший год, по данным счетчика Яндекс.Метрика, портал Penzainform.ru привлек 15,2 млн посетителей, количество просмотров за тот же период составило 101 млн.

По состоянию на 25.12.2020 индекс качества сайта PenzaInform.ru (введенный компанией «Яндекс» показатель, определяющий востребованность сайта аудиторией) является самым высоким среди всех информационных ресурсов региона и в 2,8 раза опережает ближайшего конкурента, демонстрируя собственный рост. На ИКС влияет уровень посещаемости, поведенческие факторы (глубина просмотра, вернувшиеся пользователи, время на сайте и др.) и количество постоянных пользователей.

Ежедневная статистика сайта, подтвержденная независимыми источниками, регистрирует в среднем до 81 500 посетителей. По суммарным показателям в среднем в месяц количество просмотров страниц портала составляет не менее 6 млн. Возможность комментирования информационных сообщений привлекает на www.penzainform.ru социально активную молодую аудиторию и делает информационный ресурс наиболее популярной интернет-площадкой Пензенской области.

Редакция не останавливается на достигнутом, портал продолжает развиваться. Так, в 2020 году пользователям стал доступен новый раздел «Ликбез», ведущий борьбу с неграмотностью по разным направлениям. К примеру, с привлечением сотрудников ГИБДД разбираются на примере конкретных пензенских перекрестков нюансы правил дорожного движения. Кроме того, рассматриваются вопросы, касающиеся правил русского языка.

Запущен новый раздел, где пользователи могут слушать «Радио 101.8», круглосуточно следить за происходящим в студии, узнавать новости, оставлять поздравления для родных и близких, тексты которых будут опубликованы на PenzaInform.ru и обязательно прозвучат в эфире радиостанции.

Новости на портале и комментарии пензенцев читают представители власти и бизнеса, министерств и ведомств, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Работа редакторов неоднократно была отмечена дипломами и грамотами.

Сетевое издание «ПензаИнформ» благодарит всех читателей за преданность.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Банк «Тарханы» обзавелся филиалом на ГПЗ

08.10.2008

|14:25 Печать

В микрорайоне ГПЗ-24 появился дополнительный офис банка

А это тогда что за новость на пензаинформ от 2008 годика?????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Работа редакторов неоднократно была отмечена дипломами и грамотами.
А вот этим вы зря гордитесь! Это как раз отрицательно характеризует ваш портал, т.к.это показывает ваш настрой любыми путями угодить местному чиновничеству ( что, кстати говоря, вам и удаётся)! Ваш модератор зачастую не реагирует на откровенно хамские комментарии, на бескультурье и нецензурщину, но, в то же время, моментально убирает комментарии с критикой в адрес местных высокопоставленных чиновников, делая их, таким образом, не прикасаемыми для конструктивной критики! А в отсутствии критики, чиновники начинают себя считать божествами без изъянов и пороков, что, в конечном счёте, отрицательно сказывается на управлении областью и её развитии! P.S. "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!"

Гость||

Ваш портал - враньё на вранье. Пропаганда от жуликоват и воров. В комментариях одни идиоты.

Гость||

Подхалим в ноги кланяется, а за пятки кусает.

Речи сахарные, а за пазухой камешек.

С просителем шибко, с начальством гибко.

Всем угодлив, так никому не пригодлив.

Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да хвостом виляет.

Подхалима нечего учить, как начальству угодить.

Ласковый взгляд, да на сердце яд.

Ангельский голосок, да чертова думка.

Иной, как зверь, а добр; тот — ласков, а кусает.

Лучше горькая правда, чем лесть подхалима.

Лицемерие и ложь — одно и тож.

Гость||

День рожденья-грустный праздник! Результаты работы никакие: все новости или в угоду власти, или бытовуха противная с подробным описанием травм и трупов! А острых, насущных новостей нет, беззубый портал, как старушка из молодого ленинца...аминь.

Гость||

Гость писал(a):

Банк «Тарханы» обзавелся филиалом на ГПЗ

08.10.2008

|14:25 Печать

В микрорайоне ГПЗ-24 появился дополнительный офис банка

А это тогда что за новость на пензаинформ от 2008 годика?????

Новости из PNZ.ru были перенесены на Penzainform.ru

Гость||

Гость писал(a):

Новости из PNZ.ru
Этот портал был сознательно задушен.

Гость||

Гость писал(a):

Этот портал был сознательно задушен.
Кстати тот портал его текущий собственник Пензаинформ выставил на продажу.

Гость||

Гость писал(a):

Кстати тот портал его текущий собственник Пензаинформ выставил на продажу.
Продается труп в хорошем состоянии. Не бит, не крашен.

Гость||

Гость писал(a):

Ваш модератор зачастую не реагирует на откровенно хамские комментарии, на бескультурье и нецензурщину, но, в то же время, моментально убирает комментарии с критикой в адрес местных высокопоставленных чиновников, делая их, таким образом, не прикасаемыми для конструктивной критики!
Пензаинформ цензурирует и удаляет посты людей о некоторых лицах власти даже в чате своего канала в свободном Телеграме.

Гость||

Гость писал(a):

Продается труп в хорошем состоянии. Не бит, не крашен.
Цена домена pnz.ru сейчас 1 рубль. Именно столько я предлагаю. Самое ужасное если легендарный домен попадёт в плохие руки или/и в ручища власти.

Гость||

Поздравляю, ребята!

Гость||

Ну,с праздником вас!!!

Гость||

Гость писал(a):

Именно столько я предлагаю
к тебе выехали

Гость||

браусек не кроет. бывай

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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