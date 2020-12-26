9 лет работы: портал PenzaInform.ru празднует день рождения

26.12.2020 | 12:20

В субботу, 26 декабря, портал PenzaInform.ru отмечает девятый день рождения. В 2011 году впервые была представлена лента новостей с возможностью их обсуждения на форуме.

Команда сетевого издания ежедневно готовит для читателей около 30 информационных сюжетов, обзоры газетных публикаций и сохраняет для пензенцев новости, программы и передачи 11 канала («Наш дом»).

PenzaInform.ru – уникальный общественно-информационный ресурс Пензенской области, представляющий хронику событий в различных отраслях жизни региона.

Портал является первым по посещаемости среди всех остальных сайтов в регионе, включая ресурсы по размещению объявлений и информационную систему 2ГИС.

За прошедший год, по данным счетчика Яндекс.Метрика, портал Penzainform.ru привлек 15,2 млн посетителей, количество просмотров за тот же период составило 101 млн.

По состоянию на 25.12.2020 индекс качества сайта PenzaInform.ru (введенный компанией «Яндекс» показатель, определяющий востребованность сайта аудиторией) является самым высоким среди всех информационных ресурсов региона и в 2,8 раза опережает ближайшего конкурента, демонстрируя собственный рост. На ИКС влияет уровень посещаемости, поведенческие факторы (глубина просмотра, вернувшиеся пользователи, время на сайте и др.) и количество постоянных пользователей.

Ежедневная статистика сайта, подтвержденная независимыми источниками, регистрирует в среднем до 81 500 посетителей. По суммарным показателям в среднем в месяц количество просмотров страниц портала составляет не менее 6 млн. Возможность комментирования информационных сообщений привлекает на www.penzainform.ru социально активную молодую аудиторию и делает информационный ресурс наиболее популярной интернет-площадкой Пензенской области.

Редакция не останавливается на достигнутом, портал продолжает развиваться. Так, в 2020 году пользователям стал доступен новый раздел «Ликбез», ведущий борьбу с неграмотностью по разным направлениям. К примеру, с привлечением сотрудников ГИБДД разбираются на примере конкретных пензенских перекрестков нюансы правил дорожного движения. Кроме того, рассматриваются вопросы, касающиеся правил русского языка.

Запущен новый раздел, где пользователи могут слушать «Радио 101.8», круглосуточно следить за происходящим в студии, узнавать новости, оставлять поздравления для родных и близких, тексты которых будут опубликованы на PenzaInform.ru и обязательно прозвучат в эфире радиостанции.

Новости на портале и комментарии пензенцев читают представители власти и бизнеса, министерств и ведомств, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Работа редакторов неоднократно была отмечена дипломами и грамотами.

Сетевое издание «ПензаИнформ» благодарит всех читателей за преданность.