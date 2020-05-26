На портале PenzaInform.ru запущен новый раздел «Ликбез»

26.05.2020 | 11:44

На портале PenzaInform.ru на постоянной основе запущен новый раздел «Ликбез».

Ликвидация безграмотности будет вестись по разным направлениям. Так, с привлечением сотрудников ГИБДД станут разбираться нюансы правил дорожного движения на примере конкретных пензенских перекрестков.

В разделе уже есть материалы под названием «Правила проезда смещенного перекрестка» (Кирова - Карла Маркса), «Приоритет при перестроении при увеличении количества полос» (Суворова - Кулакова), «Как понять вид перекрестка: Х-образный или Т-образный?» (Красная - Тамбовская) и другие.

Кроме того, в разделе «Ликбез» будут рассматриваться вопросы, касающиеся правил русского языка. Пользователи получат возможность знакомиться с сюжетами одноименной рубрики утренней развлекательной программы «Проснись и пой», которую ведет старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова.

Желающие задать какой-либо вопрос могут сделать это через специальную форму на сайте.