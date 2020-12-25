Для читателей PenzaInform.ru вышел свежий дайджест новостей недели

25.12.2020 | 18:01

По традиции редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех самых обсуждаемых новостей уходящей недели.

В первом сюжете пензенцам рассказали о катке на набережной, покрывшемся трещинами и выбоинами спустя три дня после открытия.

В спорткомитете причину увидели в том, что каток сделали над теплотрассой. В мэрии эту версию опровергли и дали свою: остались пустоты, просевшие под ледозаливочной машиной. Также сказался перепад дневных и ночных температур.

Вторая новость - о механическом гармонисте на автовокзале, который теперь развлекает пассажиров.

В начале каждого часа он играет несколько мелодий. Пока в репертуаре их только 6-7. Композиции обещают менять 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая и в День автомобилиста.

От неуместного любопытства и вандалов гармониста защищает стеклянная витрина. При этом арт-объект уникален, и если в нем что-то сломается, починить будет невозможно.

Третий сюжет - о коронавирусе. Психологическая отметка в 200+ пройдена.

Пандемия продолжает держать в напряжении жителей Пензенской области. 24 декабря был установлен антирекорд: COVID-19 подтвердился у 203 человек. За пять последних дней инфекцию выявили почти у 1 000 жителей области.

Впереди - корпоративы, семейные праздники, походы в гости.