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Общество

В области приняли дополнительные гарантии для спасателей

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У пензенских спасателей появятся дополнительные гарантии. Такое решение в понедельник, 21 декабря, приняли региональные законодатели.

В законопроекте, который они рассмотрели, давались определения понятиям «профессиональная аварийно-спасательная служба», «профессиональное аварийно-спасательное формирование» и «спасатель». В частности, последний - это подготовленный и аттестованный специалист, работающий на профессиональном уровне в службах и формированиях, созданных органами исполнительной власти Пензенской области.

Закон предусматривает, что спасатели подлежат обязательному страхованию на сумму 400 000 рублей за счет средств регионального бюджета.

Кроме того, при наличии 15-летнего стажа и достижении 40-летнего возраста профессионалы, принимающие непосредственное участие в аварийно-спасательных работах, имеют право на ежемесячную выплату в размере 50% МРОТ.

Выплаты прекращаются, когда специалист достигает возраста выхода на страховую пенсию

по старости.

Решение было принято единогласно.

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