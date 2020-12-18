Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|20:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Редакция PenzaInform.ru подготовила подборку важных новостей недели

Печать

В пятницу, 18 декабря, редакция портала PenzaInform.ru по традиции подготовила подборку самых интересных и актуальных новостей уходящей недели.

Из первого сюжета пензенцы узнали о положенных выплатах на детей до 7 лет.

Родители детей, которым на 17 декабря 2020-го не исполнилось 8 лет, получат подарок к Новому году.

Тем, кто уже получал выплаты, 5 000 перечислят автоматически. Деньги придут до конца декабря.

Остальным до 1 апреля нужно подать заявление через сайт госуслуг или ПФР. Выплата поступит после проверки документов

Вторая новость - о том, что выходной 31 декабря придется заранее отработать.

Последний день уходящего 2020 года будет выходным, но только при одном условии: его нужно отработать заранее - 26 декабря. Речь идет прежде всего о госслужащих.

Освободить людей от работы 31-го числа рекомендовано также руководителям организаций и предприятий области.

В третьем сюжете рассказали о тестировании на коронавирус больных ОРВИ.

Пензенцев собираются проверять на COVID-19 при первом обращении в медучреждение.

Результаты анализов медики должны получать в максимально сжатые сроки.

Удастся ли претворить эти идеи в жизнь, покажет время. Пока же в регионе установлен очередной антирекорд по числу зараженных - 195 человек в сутки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Фуфлыжная подборка.

Гость||

неделя без говна, это ухе прогресс!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте