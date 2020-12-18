Редакция PenzaInform.ru подготовила подборку важных новостей недели

18.12.2020 | 18:47

В пятницу, 18 декабря, редакция портала PenzaInform.ru по традиции подготовила подборку самых интересных и актуальных новостей уходящей недели.

Из первого сюжета пензенцы узнали о положенных выплатах на детей до 7 лет.

Родители детей, которым на 17 декабря 2020-го не исполнилось 8 лет, получат подарок к Новому году.

Тем, кто уже получал выплаты, 5 000 перечислят автоматически. Деньги придут до конца декабря.

Остальным до 1 апреля нужно подать заявление через сайт госуслуг или ПФР. Выплата поступит после проверки документов

Вторая новость - о том, что выходной 31 декабря придется заранее отработать.

Последний день уходящего 2020 года будет выходным, но только при одном условии: его нужно отработать заранее - 26 декабря. Речь идет прежде всего о госслужащих.

Освободить людей от работы 31-го числа рекомендовано также руководителям организаций и предприятий области.

В третьем сюжете рассказали о тестировании на коронавирус больных ОРВИ.

Пензенцев собираются проверять на COVID-19 при первом обращении в медучреждение.

Результаты анализов медики должны получать в максимально сжатые сроки.

Удастся ли претворить эти идеи в жизнь, покажет время. Пока же в регионе установлен очередной антирекорд по числу зараженных - 195 человек в сутки.