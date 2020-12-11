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Происшествия

В Вадинске при пожаре погиб 40-летний мужчина

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В ночь на пятницу, 11 декабря, в селе Вадинск случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:49.

На улице Пугачевской огонь охватил деревянный дом.

«Пожарно-спасательным подразделениям удалось быстро ликвидировать очаг горения, выгорело внутри на площади 10 кв. м. Дом сильно не пострадал, однако погиб мужчина 1980 года рождения, находившийся в момент пожара внутри дома», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Вероятная причина случившегося - неосторожность при курении.

«Для того чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при курении: не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; курите только в специально отведенных для этого местах; обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют», - обратились в пресс-службе к населению.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Калдырил походу нипадецки

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