В Вадинске при пожаре погиб 40-летний мужчина

11.12.2020 | 14:15

В ночь на пятницу, 11 декабря, в селе Вадинск случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:49.

На улице Пугачевской огонь охватил деревянный дом.

«Пожарно-спасательным подразделениям удалось быстро ликвидировать очаг горения, выгорело внутри на площади 10 кв. м. Дом сильно не пострадал, однако погиб мужчина 1980 года рождения, находившийся в момент пожара внутри дома», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Вероятная причина случившегося - неосторожность при курении.

«Для того чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при курении: не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; курите только в специально отведенных для этого местах; обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют», - обратились в пресс-службе к населению.