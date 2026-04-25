Майские пенсии и пособия перечислят раньше

В мае из-за праздников скорректируют график выплат пенсий и пособий. В некоторых случаях деньги перечислят в апреле.

Граждане, которым пенсия приходит на банковский счет с 1 по 4 мая, получат выплаты до 30 апреля включительно.

«Перенос касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности», - пишут «Известия».

Выплаты гражданам, получающим пенсию через почту, начнутся с 3 мая. Если дата доставки совпадает с праздничными или выходными днями (8, 9 или 10 мая), то деньги принесут накануне.

Также в связи с праздниками изменится график выплат семьям с детьми.

Так, единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих россиян, и другие, перечисляющиеся 3-го числа, поступят досрочно - 29-30 апреля.

Остальные пособия переведут в стандартные сроки: выплату из маткапитала - 5 мая, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих россиян - 8-го числа.