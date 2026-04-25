Майские пенсии и пособия перечислят раньше

Общество

Печать
Max

В мае из-за праздников скорректируют график выплат пенсий и пособий. В некоторых случаях деньги перечислят в апреле.

Граждане, которым пенсия приходит на банковский счет с 1 по 4 мая, получат выплаты до 30 апреля включительно.

«Перенос касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности», - пишут «Известия».

Выплаты гражданам, получающим пенсию через почту, начнутся с 3 мая. Если дата доставки совпадает с праздничными или выходными днями (8, 9 или 10 мая), то деньги принесут накануне.

Также в связи с праздниками изменится график выплат семьям с детьми.

Так, единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих россиян, и другие, перечисляющиеся 3-го числа, поступят досрочно - 29-30 апреля.

Остальные пособия переведут в стандартные сроки: выплату из маткапитала - 5 мая, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих россиян - 8-го числа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пенсия пособие график
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!