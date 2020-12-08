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Происшествия

Причины смертельного пожара в Евлашеве выясняют следователи

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Специалисты проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в поселке Евлашево Кузнецкого района в ночь на субботу, 5 декабря.

Установлено, что возгорание в доме на улице Гагарина района случилось около 3:30. Пламя тушили 16 человек с использованием 5 единиц спецтехники. Жилой дом выгорел на площади 96 квадратных метров.

После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, который проживал в строении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства пожара и гибели человека.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проверки», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото pixabay.com
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