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Происшествия

При пожаре в Тамале погиб хозяин деревянного дома

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В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину пожара, унесшего жизнь 68-летнего мужчины.

Инцидент произошел в Тамале утром в воскресенье, 8 ноября. Сообщение о возгорании деревянного дома на улице Радищева поступило на пульт дежурного в 9:39. На место ЧП выехали три сотрудника регионального ГУ МЧС на спецавтомобиле.

«Общая площадь дома - 28 кв. м. Выгорело внутри на площади 4 кв. м. Погиб хозяин», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — фото pixabay.com
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