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Общество

Портал PenzaInform.ru отобрал самые интересные новости недели

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Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей уходящей недели, которые получили наибольший отклик у читателей.

Первый сюжет - об изменениях в режиме повышенной готовности. В регионе его продлили до 24 декабря включительно.

Новые ограничения коснулись ледовых катков и игровых площадок. Пускать посетителей теперь можно из расчета 1 человек на 10 кв. м.

В ФОКах и дворцах спорта должны пересмотреть режим тренировок. Их количество нужно уменьшить ради проветривания и дезинфекции помещений.

Всеобщий масочный режим и самоизоляция для граждан 65+ сохранены.

Во второй новости пензенцам рассказали об открытии елочных базаров в городе.

Новый год приближается, запах елей и сосен - тому подтверждение. В городе должно быть 70 точек продажи лесных красавиц (стоимость - от 350-400 рублей за метр).

С теми, кто хочет украсить свой дом живой елкой бесплатно, уже начали бороться. В посадках проводятся рейды, на дорогах выставлены посты.

В третьем сюжете - статистика коронавируса. Пензенская область ставит антирекорды по COVID-19.

10 декабря выявили 188 носителей коронавируса, 11-го - 191. Таких цифр не было за все время пандемии.

Перешагнет ли регион отметку в 200+, покажет время.

Установлен и другой антирекорд - среди несовершеннолетних. Также 10 декабря впервые за сутки диагноз подтвердился сразу у 91 ребенка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во второй новости пензенцам рассказали об открытии елочных базаров в городе.
Пензенцам забыли рассказать почему на ёлочных базарах НЕТ скидки по социальной карте «Забота» для социально незащищённых категорий жителей города Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Во второй новости пензенцам рассказали об открытии елочных базаров в городе.
Пензенцам забыли рассказать почему на ёлочных базарах НЕТ скидки по социальной карте «Забота» для социально незащищённых категорий жителей города Пензы.
Праздник только для социально защищённых категорий, остальным в 21.00 31-го спать

Имя: Гость
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