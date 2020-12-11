Портал PenzaInform.ru отобрал самые интересные новости недели

11.12.2020 | 19:00

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей уходящей недели, которые получили наибольший отклик у читателей.

Первый сюжет - об изменениях в режиме повышенной готовности. В регионе его продлили до 24 декабря включительно.

Новые ограничения коснулись ледовых катков и игровых площадок. Пускать посетителей теперь можно из расчета 1 человек на 10 кв. м.

В ФОКах и дворцах спорта должны пересмотреть режим тренировок. Их количество нужно уменьшить ради проветривания и дезинфекции помещений.

Всеобщий масочный режим и самоизоляция для граждан 65+ сохранены.

Во второй новости пензенцам рассказали об открытии елочных базаров в городе.

Новый год приближается, запах елей и сосен - тому подтверждение. В городе должно быть 70 точек продажи лесных красавиц (стоимость - от 350-400 рублей за метр).

С теми, кто хочет украсить свой дом живой елкой бесплатно, уже начали бороться. В посадках проводятся рейды, на дорогах выставлены посты.

В третьем сюжете - статистика коронавируса. Пензенская область ставит антирекорды по COVID-19.

10 декабря выявили 188 носителей коронавируса, 11-го - 191. Таких цифр не было за все время пандемии.

Перешагнет ли регион отметку в 200+, покажет время.

Установлен и другой антирекорд - среди несовершеннолетних. Также 10 декабря впервые за сутки диагноз подтвердился сразу у 91 ребенка.