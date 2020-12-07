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Общество

В Никольске нашли нарушения почти на 90% контейнерных площадок

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Прокурор района обратился в суд с иском к администрации города Никольска. После проверки обнаружилось, что 70 из 80 контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов не оборудованы должным образом.

«Невыполнение необходимых санитарно-эпидемиологических требований препятствует осуществлению санитарного и экологического контроля за местом сбора ТКО в целях безопасности жизни и здоровья населения, ставит под угрозу жизнь и здоровье населения муниципального образования и отрицательно сказывается на охране окружающей среды», - пояснили в Никольском районном суде.

Служители Фемиды удовлетворили исковое заявление прокурора, признали бездействие администрации незаконным и обязали ее оборудовать 70 контейнерных площадок так, как положено.

Решение в силу не вступило.

В Пензе летом областной суд оштрафовал администрацию Октябрьского района за запущенную контейнерную площадку на Глазунова, 9.

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