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Общество

Андрей Лузгин прокомментировал повышение стоимости проезда

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В воскресенье, 15 ноября, мэр Пензы Андрей Лузгин в прямом эфире в социальной сети Instagram прокомментировал повышение цен на услуги перевозчиков.

14-го числа повысилась стоимость проезда в направлениях, обслуживаемых двумя группами компаний - «Дилижанс» (ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат») и «Меркурий» (ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6»).

Это маршруты № 1, 1т, 2а, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82с, 85, 89, 73, 93.

В автобусах большого класса цена за билет составила 27 рублей, малого - 32.

«Тема, безусловно, очень чувствительна для всех жителей города Пензы. Особенно тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом», - отметил Андрей Лузгин.

Он добавил, что компании-перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно определять стоимость проезда. Очередное повышение цены на билет транспортные компании объяснили необходимостью увеличить заработную плату сотрудникам, а также повышением стоимости запчастей и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, на подорожание проезда повлияла и пандемия.

«За последние месяцы произошли значительные изменения пассажиропотока. В марте - апреле было падение до 80%. Летом было восстановление, тем не менее все равно ездили на уровне минус 7-10%. В октябре падение пассажиропотока примерно 18-20% в зависимости от разных маршрутов», - рассказал градоначальник.

По его словам, администрация пыталась договориться с транспортными компаниями о постепенном повышении стоимости услуг и субсидировании расходов, однако перевозчики не пошли навстречу властям.

Отвечая на вопрос, не повысится ли вновь цена билета через два месяца в связи с неблагоприятной экономической обстановкой, Андрей Лузгин признал, что никто в этом перевозчикам помешать не сможет. Они будут действовать в рамках закона.

«Если повышение они заявят еще раз, будем принимать какие-то меры, связанные с компенсацией затрат на перевозки для населения. Мы не можем регулировать тариф, мы не можем напрямую субсидировать перевозки по нерегулируемым тарифам. При этом мы можем вводить дополнительные меры социальной поддержки», - пояснил мэр.

Под такими мерами имеется в виду расширение списка категорий граждан, имеющих право на льготный проезд.

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Гость||

Про меры административного воздействия нет, не слышали? Была бы компания, а нарушения, за которые можно наложить штрафы и взыскания найдутся. Значит просто нет желания решать вопрос.

Гость||

Эх,Лузгин, Лузгин,не в столице и Подмосковье ты живёшь,если бы эти компании-перевозчики самостоятельно,как ты говоришь,подняли бы проезд(что вообще представить трудно!)их бы давно поставили бы на место,а попросту лишили бы лицензий на перевозку,а без транспортных карт поездки,так вообще невозможно представить!

Гость||

Десяток перевозчиков завыли, денег у них мало, не меньше, чем у среднего жителя. А их более полмиллиона.

Гость||

Это деньги Натальи Васильевны Бочкарёвой,а ей всегда мало.

Гость||

Вопрос Лузнину. Почему в маршрутках нет терминалов безналичной оплаты? Это нарушение всех законов. В маленьком ларьке стоят, а в маршрутках нет. Что у них особые налоговые условия.

Гость||

Для чего нам нужен такой мэр...

Гость||

А как получилось и кто допустил что перевозки в Пензе оказались монополизорованы? Кто допустил и совершил закрытие муниципальных перевозок?

Гость||

Опупеть, какие-то извозчики нагнули всех работяг города, и никакой управы на них. Чудеса.

Гость||

Ну мы хотели, но не шмогли

Гость||

Т. Е зарплату надо повышать только Маршрутчикам, какие бедняжки однако

Гость||

12.53.

Потому что это-неучтенный черный нал!

Пенза,как будто застряла в 90-х!

И выгодно это, наверное, многим: перевозчикам,чиновникам,и даже,может быть правоохранительным органам?

Прокуратура вон представление,помнится,писала,мол бычки на территории школы,а здесь...

Нет терминалов оплаты,и ни фига...молчок!

Гость||

Кто допустил и совершил закрытие муниципальных перевозок?)

Так их дотировать нужно,а здесь еще и частника поиметь можно.

Гость||

"Просим отнестись с пониманием"

Туш. Занавес.

Гость||

Народ держитесь, теперь цены будут поднимать когда им захочется и нет же законных оснований запретить...

Гость||

Здоровья вам и хорошего настроения!

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Имя: Гость
Комментарий:

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