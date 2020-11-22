Пензенцы не обращают внимания на опасность тонкого льда

22.11.2020 | 12:26

Жители Пензенской области выходят на тонкий лед водоемов и публикуют снимки в социальных сетях. В частности, на этот факт в воскресенье, 22 ноября, обратил внимание паблик «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте», поделившийся с подписчиками подобными кадрами.

Пензенцы катаются на коньках и гуляют по льду даже с детьми.

Кроме того, в области рыбаки уже открыли сезон подледного лова, фото с которого также размещают в социальных сетях.

Между тем за короткий период установившихся в области холодов уже произошло две трагедии. Так, 18 ноября на пруду в селе Замуравские Выселки в Нижнеломовском районе утонул 56-летний рыбак. Лед провалился под весом мужчины.

21 ноября в Пензе, в микрорайоне Терновка, на реке Пензятке рядом с Пограничным проездом, тонкий покров не выдержал двоих детей. 7-летнюю девочку удалось спасти, 5-летний мальчик погиб.

«Управление ГОЧС Пензы сообщает, что сохраняющаяся отрицательная температура окружающей среды способствует установлению ледяного покрова на водоемах и реках в черте города. В настоящее время толщина ледяного покрова менее 5 сантиметров на водоемах и реках, что представляет наибольшую опасность при выходе людей на лед.

Наиболее опасные участки расположены в устьях рек и притоках, где прочность льда ослаблена. Покров непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша», - предупредили пензенцев в пресс-службе мэрии.

Пока толщина ледяного покрова не достигнет 10 сантиметров, выход на него запрещен. Кататься на коньках жители области должны только на специально оборудованных катках. На водоемах это зимнее развлечение возможно лишь при толщине льда не менее 25 сантиметров.

Переходить на другой берег нужно в местах переправ. Если их нет, перед выходом на лед важно убедиться в его прочности.

«Прочность льда проверяется пешней или колом. Если после первого удара лед пробивается и на нем появляется вода, следует немедленно остановиться и двигаться обратно по своим следам, при этом первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Проверять прочность льда ударами ног запрещается», - напомнили в мэрии.

Рыбакам советуют не пробивать много лунок на близком расстоянии, собираться на льду большими группами. С собой им нужно иметь спасательный жилет и веревку длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом в 400-500 граммов на другом.

Провалившимся в воду рыболовам нужно действовать быстро, бросив в сторону берега закрепленную на поясе веревку. Затем, широко раскинув руки в сторону кромки льда, постараться без резких движений выбраться, после чего лежа на животе или спине продвигаться в сторону берега.

«При оказании помощи провалившемуся под лед следует использовать лестницы, доски, шесты, веревки и другие подручные средства путем их подачи пострадавшему, при этом приближаться к нему следует лежа, ползком, желательно опираясь на предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спасателей двое или несколько, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги», - добавили в мэрии.