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Криминал

После гибели ребенка в Терновке возбудили дело о халатности

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая, произошедшего в Терновке в субботу, 21 ноября.

«По данным следствия, брат 2015-го и сестра 2013 года рождения пошли гулять к реке Пензятке, расположенной вблизи их дома по Пограничному проезду. В ходе игры дети вышли на водную гладь водоема, покрытую льдом. Дойдя до середины реки, малолетние провалились под лед. На их крики прибежал местный житель», - рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Девочку удалось спасти. Мальчик утонул. Его тело вытащили сотрудники МЧС.

«В отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - уточнила Евгения Воеводина.

Следователь устанавливает все обстоятельства гибели ребенка, причины и условия, приведшие к трагедии, и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах в зимний период.

Расследование продолжается.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В отношении должностных лиц администрации Первомайского района г. Пензы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Гость||

а мама их где????????????? причем должностные то?

Гость||

Маразм полнейший. Хотя, чего еще ждать от суска

Гость||

Прежде всего родители должны следить. Рожали для себя а не для администрации. Дети маленькие,рядом река. Как так то?

Гость||

Я тож не понимаю в чём вина должностных лиц? Табличку не поставили, что "осторожно тонкий лёд"?

Гость||

Моразм! Наказать кого-то надо? родители уже наказаны за свою безответственность. А администрация должна стоять по всему берегу реки и караулить что ли? Если родители не следят за такими маленькими детьми, профработа бесполезна.

Гость||

Хороший повод проводить на пенсию Столярову.

Мотовилов (гость)||

Река Пензятка на другом конце Пензы, за 20 км. А это река Пенза.

Гость||

А у нас так!

Вышел пьяный на ж/д путь-виноват поезд,что его, пьяного,не объехал.

Дети тонули на реке-виновата Администрация?

Горе -то какое,но причем здесь Администрация?

Гость||

Получается, что на всех водоемах должна быть табличка: На лед выходить запрещено.

Гость||

может семья алкаши ? и органы опеки должны были наблюдать?

Гость||

Ну крайнего нашли в лице администрации. Интересно кого конкретного крайним назначили..

Гость||

Гость писал(a):

Хороший повод проводить на пенсию Столярову.
Долой ее!

Гость||

17.46

Ну придет другая "Столярова", что изменится то?

Гость||

17.34, у мамаши горе - это ее персональное. А должна быть ответственность перед обществом. Но у нас всегда попустительство.

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Имя: Гость
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