После гибели ребенка в Терновке возбудили дело о халатности

21.11.2020 | 17:05

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая, произошедшего в Терновке в субботу, 21 ноября.

«По данным следствия, брат 2015-го и сестра 2013 года рождения пошли гулять к реке Пензятке, расположенной вблизи их дома по Пограничному проезду. В ходе игры дети вышли на водную гладь водоема, покрытую льдом. Дойдя до середины реки, малолетние провалились под лед. На их крики прибежал местный житель», - рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Девочку удалось спасти. Мальчик утонул. Его тело вытащили сотрудники МЧС.

«В отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - уточнила Евгения Воеводина.

Следователь устанавливает все обстоятельства гибели ребенка, причины и условия, приведшие к трагедии, и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах в зимний период.

Расследование продолжается.