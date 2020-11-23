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Общество

Число заразившихся COVID-19 пензенцев превысило 19 000

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В Пензенской области стало известно количество новых носителей коронавируса. Данные на утро понедельника, 23 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердилось 162 диагноза. Таким образом, общее число заражений за все время пандемии достигло 19 074.

Накануне оперштаб сообщил о двух жертвах опасной инфекции в Пензенской области. Теперь их 226. Последними ушли из жизни женщины 1971 и 1962 года рождения.

Выписали за минувшие сутки 39 пациентов. Всего вылечились 14 837 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Новый тренд- не больше 170 в день!

Гость||

Смешно.

Гость||

урааа, мы на платеее!

Гость||

Вы когда начнёте осуществлять контроль в магазинах по выходным? В воскресенье в Пассаже толпы народа без масок!!! Охранник даже не подходит и не просит надеть маску, стоит прохлаждается!!! На эти штрафы могли бы нуждающимся лекарства бесплатные выдать! В Южном та же картина!!!! Проверки только в будние дни?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

одтвердилось 162 диагноза
А это масочники или без масочники?

Гость||

Гость писал(a):

Вы когда начнёте осуществлять контроль в магазинах по выходным? В воскресенье в Пассаже толпы народа без масок!!! Охранник даже не подходит и не просит надеть маску, стоит прохлаждается!!! На эти штрафы могли бы нуждающимся лекарства бесплатные выдать! В Южном та же картина!!!! Проверки только в будние дни?!
маски бесполезны для борьбы с барановирусом. Даже в рекомендациях ВОЗ указано, что нет исследований, подтверждающих необходимость их ношения всеми. Кроме того, вроде везде масочки носят, а число выявленных носителей растет. Что подтверждает - они бесполезны

Гость||

Все нормально болеем и выздоравливаем да несть и умирают но это же вирус тут уж кому как повезет.

Гость||

Таскайте сами ваши маски. Чем упорнее носите, тем скорее заразитесь.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.11.2020 10:50|

Вы когда начнёте осуществлять контроль в магазинах по выходным? В воскресенье в Пассаже толпы народа без масок!!!

а ты что истеришь боишься вируса так прячься от него если сможешь.

Гость||

Гость писал(a):

Все нормально болеем и выздоравливаем да несть и умирают но это же вирус тут уж кому как повезет.
все верно, вирус не представляет опасности для большинства. Для небольшого количества людей, безусловно, опасность есть.

Гость||

Если всем ставить орви и не делать тесты,то так и будет!

Берегите себя.

Гость||

Одно не понятно это хорошо или плохо ? Ну то, что пенсионный фонд празднует это понятно,а людям то это как понимать ?

Гость||

Гость писал(a):

пенсионный фонд празднует
почему празднует может негодует?

Гость||

Гость писал(a):

почему празднует может негодует?
Ты что ! Пенсионеров и предпенсионеров то сколько отъезжает каждодневного от 500 человек вне плана ! А это миллионы, сотни миллионов денег !!! А это яхты, машины, дополнительные секретутки ...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.11.2020 11:03|

Одно не понятно это хорошо или плохо ?

хорошо что больные выздоравливают а плохо что некоторым не везет умирают но это же вирус и злобный для некоторых и смертельный.

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Имя: Гость
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