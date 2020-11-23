Число заразившихся COVID-19 пензенцев превысило 19 000

23.11.2020 | 10:41

В Пензенской области стало известно количество новых носителей коронавируса. Данные на утро понедельника, 23 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердилось 162 диагноза. Таким образом, общее число заражений за все время пандемии достигло 19 074.

Накануне оперштаб сообщил о двух жертвах опасной инфекции в Пензенской области. Теперь их 226. Последними ушли из жизни женщины 1971 и 1962 года рождения.

Выписали за минувшие сутки 39 пациентов. Всего вылечились 14 837 человек.