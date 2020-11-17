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Общество

Число случаев COVID-19 в Пензенской области превысило 18 000

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Стало известно, сколько новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Пензенской области за последние сутки. Утром во вторник, 17 ноября, свежие данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

Диагноз COVID-19 подтвердили у 166 человек. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 18 092.

В России за последние сутки выявлено 22 410 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 556 (24,8%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Накануне в Пензенской области сообщили о 219-й жертве коронавируса. Умерла женщина 1975 года рождения. Выписали 268 человек. Итого выздоровевших - 13 568.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Диагноз COVID-19 подтвердили у 166 человек
Стабильность! Нужно научную работу писать: Как загнать вирус в рамки +-10 человек в сутки, полный контроль.

Гость||

Гость писал(a):

Медицина бессильна и реально не справляется, власти, после выборов, всё уже безразлично!
ага : )

Гость||

Точно. Поразительная стабильность))))

Гость||

Гость писал(a):

|17.11.2020 10:44|

Гость писал(a):

Медицина бессильна и реально не справляется, власти, после выборов, всё уже безразлично!

А и раньше Белозерцеву было всё равно.

Гость||

Гость писал(a):

Стабильность! Нужно научную работу писать: Как загнать вирус в рамки +-10 человек в сутки, полный контроль.
вот уж точно!

Гость||

Читаю и диву даюсь, как чуть ли не плачете от того, что "стабильность". Вам бы, видимо, хотелось бы, чтобы как в Москве вам "больных" приписывали, а оно вон что.. Цирк да и только

Гость||

все нормально болеем и выздоравливаем бывает и умирают а куда деваться вирус однако.

Гость||

Ну,это уже не смешно...Никакого разнообразия, все чётко - допустимый максимум не превышаем)) А как иначе,ведь мы на плато

Гость||

Рекордное число россиян с COVID-19 умерли за последние сутки. В Пензенской области - 1.

Гость||

В России появилась новая болезнь :бессимптомные больные. Раньше они назывались здоровыми.

Гость||

Ковид конечно плохо... Появилась какая-то опухоль на шее , пытаюсь записаться к хирургу в поликлинику №9 на Баумана... отвечают - "У нас нет хирурга , к терапевту по живой очереди" НЕТ ХИРУРГА!!!Это как?!! 4 этажа ,тысяч тридцать населения обслуживают... как выжить?! дооптимизировались!!!

Гость||

Молодцы, ситуация под контролем. +_ 10 чел в день . Нам надо учить другие регионы держать ситуацию под контролем . МОЛОДЦЫ !!!

Гость||

Бессимптомных больных не сейчас придумали. Бессимптомно на начальных стадиях могут протекать туберкулез, гепатит С, многие виды онкологии.

Гость||

Что то учителя не ноют? Пока еще рано?

Гость||

Уроки еще не закончились.

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Имя: Гость
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