Число случаев COVID-19 в Пензенской области превысило 18 000

17.11.2020 | 10:32

Стало известно, сколько новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Пензенской области за последние сутки. Утром во вторник, 17 ноября, свежие данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

Диагноз COVID-19 подтвердили у 166 человек. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 18 092.

В России за последние сутки выявлено 22 410 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 556 (24,8%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Накануне в Пензенской области сообщили о 219-й жертве коронавируса. Умерла женщина 1975 года рождения. Выписали 268 человек. Итого выздоровевших - 13 568.