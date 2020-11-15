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Общество

Губернатор рассказал подписчикам, где лечится от коронавируса

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В субботу, 14 ноября, губернатор Иван Белозерцев сообщил подписчикам в соцсетях Instagram и «ВКонтакте», где проходит лечение от COVID-19.

«Продолжаю лечение от коронавируса, нахожусь на самоизоляции дома», - написал глава региона.

О том, что Иван Белозерцев подхватил новую инфекцию, стало известно 4 ноября. Как он рассказал в соцсетях, болезнь протекала в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники. Позже губернатор признал, что работать дистанционно непросто.

Помимо главы региона, COVID-19 подтвердили и у его супруги.

Лекарства от инфекции, по словам Ивана Белозерцева, он приобретает сам, не пользуясь правом на их бесплатное получение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Товарищ Губернатор,разберитесь с ценами за проезд в общественном транспорте.

Гость||

Нам это не интересно. Лучше пусть поведает, почему резко повысили цены на капремонт и проезд в ОТ.

Гость||

Я сам езжу в общественном транспорте и все читаю. Ваш Б.И.А.

Гость||

И супруга тоже пользуется маршруткой.всем довольна моя Раиса Никандровна.

Гость||

А какое у него то право на бесплатные лекарства, под какую категорию от подпадает?

Гость||

Чернобылец?

Гость||

Народ и губернатор едины? Но мы не из Единой России...

Гость||

Что то он совсем пропал в свете последних событий!

Гость||

А не хочет неуважаемый губернатор вмешаться в ситуацию с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте? Всем глубоко фиолетово, где он лечится от барановируса

Гость||

Яздесь,среди вас. И мне тоже фиолетово на вас

Гость||

Иван Александрович. Не надо самому покупать лекарства. Вы должны быть на изоляции. Подумайте о нераспространении инфекции

Гость||

Ничего не порешает. Ни с повышением цен на проезд, ни с уборкой мусора . Он в домике

Гость||

Ну и где лечится? Дома?

Гость||

"Лекарства от инфекции, по словам Ивана Белозерцева, он приобретает сам, не пользуясь правом на их бесплатное получение."

Болея коронавирусом, находясь на самоизоляции дома, как он их приобретает???

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.11.2020 10:29|

А какое у него то право на бесплатные лекарства, под какую категорию от подпадает?

Если есть подтвержденный тест, то есть право. Другое дело - под какой категорией ему сделали тест?

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Имя: Гость
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