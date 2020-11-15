Губернатор рассказал подписчикам, где лечится от коронавируса

15.11.2020 | 10:13

В субботу, 14 ноября, губернатор Иван Белозерцев сообщил подписчикам в соцсетях Instagram и «ВКонтакте», где проходит лечение от COVID-19.

«Продолжаю лечение от коронавируса, нахожусь на самоизоляции дома», - написал глава региона.

О том, что Иван Белозерцев подхватил новую инфекцию, стало известно 4 ноября. Как он рассказал в соцсетях, болезнь протекала в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники. Позже губернатор признал, что работать дистанционно непросто.

Помимо главы региона, COVID-19 подтвердили и у его супруги.

Лекарства от инфекции, по словам Ивана Белозерцева, он приобретает сам, не пользуясь правом на их бесплатное получение.