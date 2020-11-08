08.11.2020 | 21:09

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о болезни супруги. В воскресенье, 8 ноября, он выложил в личных аккаунтах в соцсетях видео, в котором рассказал, что она, как и сам глава региона, заразилась коронавирусной инфекцией.

«Пока по-прежнему болею, теперь вместе с супругой, она тоже заразилась. Лечимся по стандартной схеме противовирусными», - говорится в тексте. В видео Белозерцев уточнил, что препараты помогают.

«Благодарю всех вас и каждого в отдельности за поддержку. Спасибо! Это очень ценно для меня», - обратился он к подписчикам.

Кроме того, Белозерцев рассказал, что дистанционная работа из дома оказалась непростой.

«Но пока так, другого пути нет. И еще раз спасибо вам за добрые слова», - подытожил Белозерцев.

Свою публикацию он сопроводил хештегами: #Пенза #стопкоронавирус #самоизоляция #удаленка #дистанционнаяработа.

О том, что Белозерцев подхватил коронавирус, стало известно 4 ноября. Он рассказал в соцсетях, что болезнь протекает в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники.