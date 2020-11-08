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Общество

Иван Белозерцев сообщил о болезни супруги

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о болезни супруги. В воскресенье, 8 ноября, он выложил в личных аккаунтах в соцсетях видео, в котором рассказал, что она, как и сам глава региона, заразилась коронавирусной инфекцией.

«Пока по-прежнему болею, теперь вместе с супругой, она тоже заразилась. Лечимся по стандартной схеме противовирусными», - говорится в тексте. В видео Белозерцев уточнил, что препараты помогают.

«Благодарю всех вас и каждого в отдельности за поддержку. Спасибо! Это очень ценно для меня», - обратился он к подписчикам.

Кроме того, Белозерцев рассказал, что дистанционная работа из дома оказалась непростой.

«Но пока так, другого пути нет. И еще раз спасибо вам за добрые слова», - подытожил Белозерцев.

Свою публикацию он сопроводил хештегами: #Пенза #стопкоронавирус #самоизоляция #удаленка #дистанционнаяработа.

О том, что Белозерцев подхватил коронавирус, стало известно 4 ноября. Он рассказал в соцсетях, что болезнь протекает в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com
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Гость||

Не заплачем.

Гость||

Ого, оказывается, «пока дети бедняков и среднего класса сидят на удаленке, во Франции, например, частные школы открыты и занятия там не прекращались ни в первую волну, ни во вторую».

Решил посмотреть, а как в РФ с этим обстоит. Так же, как во Франции и других странах – в государственных школах в большинстве регионов детей отправили на удалёнку, а частные школы в большинстве своём продолжают очное обучение.

Даже в небольших городах. Навскидку нашёл про частные школы небольшого города Ревда в Свердловской области:

«Частные образовательные организации «Истоки» и «Развитие» не подчиняются Управлению образования и принимают решения самостоятельно.

Директор «Истоков» Ольга Степанова добавила, что в школе приняты меры, которые позволяют избежать скученности, и в образовательном учреждении нет заболевших ни среди учеников, ни среди их родителей, ни среди педагогов.

В классах примерно по 15 человек, поэтому мы можем рассадить учеников с дистанцией в полтора метра».

Какой избирательный страшный Ковид. В государственных школах косит всех подряд, а в частных – НИ ОДНОГО.

Гость||

Вооооо, дистанционная работа оказалась непростой, а представьте бедных детей на этом дистанционном мучении!!!!

Гость||

Ну ради такой новости на ПИ до поздна пришлось сидеть, уникальный случай!

Гость||

в Сочи наверное подхватили, там Турция рядом

Гость||

Зачем к цыганам на пляски ездили?

Гость||

Раз хештегами сопровождает свою публикацию, значит всё нормально, тяжёлобольному это уже не под силу.

Гость||

Гость писал(a):

Какой избирательный страшный Ковид. В государственных школах косит всех подряд, а в частных – НИ ОДНОГО.
А фраза "В классах примерно по 15 человек, поэтому мы можем рассадить учеников с дистанцией в полтора метра" разве не всё объясняет? В государственных школах дистанция - 5 см.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщил о болезни супруги
и она тоже масочный режим игнорировала?

Гость||

Гость писал(a):

моя плакать. а я ай яй яй ну как же так как же заборчик там.
Рядом с коттеджиком на общественной дороге на улице Лазо. Кто его теперь подпирать будет? Вдруг что опять напишут на нем - Раиса Никандровна дистанционно в полицию обращаться будет?

Гость||

Белозерцев плохой губернатор, его пора в отставку.

Имя: Гость
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