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Общество

Губернатор ответил на вопрос, интересующий многих его подписчиков

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В понедельник, 9 ноября, губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram ответил на вопрос, интересующий многих его подписчиков с тех пор, как глава региона заразился коронавирусом.

«Интересно, вам лекарства бесплатно выдают или сами приобретаете?» - спросил один из пользователей.

«Покупаю, конечно», - заявил Иван Белозерцев.

В комментариях к последнему посту губернатора, в котором он рассказал о болезни супруги, развернулось обсуждение темы доступности лекарств в аптеках.

Пользователи разделились на две группы: одна утверждает, что все аптеки пустые и противовирусные препараты не достать, а они нужны срочно; другая - что лекарства быстро привозят и вообще это не проблема.

«Понятно, что привезут... А лечить-то нужно сейчас... Вот неужели нельзя было на эти 2 миллиона, на которые покрасили мост, купить цефтриаксон за 40 р, ну как так... Просто в голове не укладывается...» - высказалась горожанка.

«Нельзя купить препараты в частную аптеку (а они все частные) за бюджетные средства. Это незаконно. Аптеки сами закупают препараты», - ответила ей пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

О том, что Иван Белозерцев подхватил коронавирус, стало известно 4 ноября. Как он рассказал в соцсетях, болезнь протекает в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники. Позже губернатор признал, что работать дистанционно непросто.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а у нас что гос аптек нет?

Гость||

а что там с видео во время голосовалок в бесоновской школе когда видеокамеры закрывали и делали сброс бюллетеней.

Гость||

Не интересует "почему нельзя купить" (это работа властей убрать бюрократические припоны или пойти на послабления ради здоровья нации), а интересует "когда и где можно будет купить?".

Гость||

Гость писал(a):

а у нас что гос аптек нет?
Их и не должно быть.

Гость||

Гость писал(a):

а у нас что гос аптек нет?
Так же как и государственных магазинов или предприятий.

Гость||

Черёмушкина в каждой бочке затычка.

Гость||

Гость писал(a):

а у нас что гос аптек нет?
Гос.аптеки для гос.служащих! Но не для рабов.

Гость||

Гость писал(a):

Черёмушкина в каждой бочке затычка.
Её за это ка-ашей корят.

Гость||

Что за людишки тут собрались!? Люмпены.

Гость||

Обеспеченность населения доступом к лекарствам это основа государственного суверинетета и независимости

Гость||

Не верю что сами покупаете, чеки сканы приложите

Гость||

Про семейный бизнес рассказать не желает?

Гость||

Обороноспособность и независимый государственный курс без госфармпроизводства и аптек фикция и враньё

Гость||

Да сканы чеков надо, тогда поверим

Гость||

На избирательном участке № 377 в школе села Бессоновка — райцентра в 10 км от Пензы — 13 сентября во время голосования на выборах губернатора члены комиссии закрыли камеры видеонаблюдения щитами и вбросили бюллетени. Видео есть в сети ,на Ю Тубе.Это статья 142 УК РФ.

Имя: Гость
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