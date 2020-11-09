Губернатор ответил на вопрос, интересующий многих его подписчиков

09.11.2020 | 11:05

В понедельник, 9 ноября, губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram ответил на вопрос, интересующий многих его подписчиков с тех пор, как глава региона заразился коронавирусом.

«Интересно, вам лекарства бесплатно выдают или сами приобретаете?» - спросил один из пользователей.

«Покупаю, конечно», - заявил Иван Белозерцев.

В комментариях к последнему посту губернатора, в котором он рассказал о болезни супруги, развернулось обсуждение темы доступности лекарств в аптеках.

Пользователи разделились на две группы: одна утверждает, что все аптеки пустые и противовирусные препараты не достать, а они нужны срочно; другая - что лекарства быстро привозят и вообще это не проблема.

«Понятно, что привезут... А лечить-то нужно сейчас... Вот неужели нельзя было на эти 2 миллиона, на которые покрасили мост, купить цефтриаксон за 40 р, ну как так... Просто в голове не укладывается...» - высказалась горожанка.

«Нельзя купить препараты в частную аптеку (а они все частные) за бюджетные средства. Это незаконно. Аптеки сами закупают препараты», - ответила ей пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

О том, что Иван Белозерцев подхватил коронавирус, стало известно 4 ноября. Как он рассказал в соцсетях, болезнь протекает в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники. Позже губернатор признал, что работать дистанционно непросто.