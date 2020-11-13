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Общество

А. Никишин рассказал, почему ужесточили режим по COVID-19

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Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин прокомментировал заявление главы РПН Анны Поповой, после которого в регионе были ужесточены ограничения по COVID-19.

«Акцент в основном был сделан на то, что санэпидрежим, который был введен в Пензенской области, соблюдается не всеми и не везде. На это было указано», - разъяснил Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

Сотрудники Роспотребнадзора провели опросы и проверки и выявили, например, что масочный режим в пензенском общественном транспорте практически не соблюдается.

«После чего было проведено совещание на уровне штаба Пензенской области, где было указано на все недостатки, после чего были выработаны рекомендации по усилению режима», - уточнил Никишин.

Уровень заболеваемости он назвал стабильным, отметив, что регион уже четыре недели находится на плато.

Ограничения по COVID-19 в Пензенской области ужесточили 10 ноября. Несовершеннолетним запретили находиться в ТЦ без сопровождения родителей или опекунов. Предприятия, на которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, лишились возможности принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

Были запрещены массовые мероприятия, а для организаторов развлекательных, зрелищных и физкультурно-спортивных акций по-прежнему действует рекомендация заполнять помещения на 50% пропускной способности.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники Роспотребнадзора провели опросы и проверки и выявили
А до 10 ноября в упор не видели.

Гость||

Если тесты вообще перестать делать, то КВ сам уйдёт без всяких мер. Нет теста - нет проблем!

Гость||

Во вторник, 27 октября, чиновники проинспектировали ход подготовки стационара городской больницы на улице Гагарина в Пензе к работе с COVID-19.

Там появятся дополнительные 222 койки, в том числе 12 реанимационных, для среднетяжелых и тяжелых больных. 230 точек оснастят системами обеспечения кислородом.

Внутренние магистрали снабжения кислородом уже уложены, подрядчики обустраивают площадку под станцию и прокладывают трубопровод.

Закончить работы планируется за 7-10 дней. На них из регионального бюджета выделят около 10 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Там работы закончились?

Имя: Гость
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