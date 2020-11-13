А. Никишин рассказал, почему ужесточили режим по COVID-19

13.11.2020 | 10:00

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин прокомментировал заявление главы РПН Анны Поповой, после которого в регионе были ужесточены ограничения по COVID-19.

«Акцент в основном был сделан на то, что санэпидрежим, который был введен в Пензенской области, соблюдается не всеми и не везде. На это было указано», - разъяснил Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

Сотрудники Роспотребнадзора провели опросы и проверки и выявили, например, что масочный режим в пензенском общественном транспорте практически не соблюдается.

«После чего было проведено совещание на уровне штаба Пензенской области, где было указано на все недостатки, после чего были выработаны рекомендации по усилению режима», - уточнил Никишин.

Уровень заболеваемости он назвал стабильным, отметив, что регион уже четыре недели находится на плато.

Ограничения по COVID-19 в Пензенской области ужесточили 10 ноября. Несовершеннолетним запретили находиться в ТЦ без сопровождения родителей или опекунов. Предприятия, на которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, лишились возможности принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

Были запрещены массовые мероприятия, а для организаторов развлекательных, зрелищных и физкультурно-спортивных акций по-прежнему действует рекомендация заполнять помещения на 50% пропускной способности.