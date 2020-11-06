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Общество

В Пензе руководитель аптеки объяснил отсутствие в продаже лекарств

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В четверг, 5 ноября, в Пензе комиссия проверила ассортимент и цены в аптеках на Привокзальной площади и прилегающих улицах.

Из 20 позиций, включенных в перечень для проверки, на 13 цены были доступнее по сравнению с другими в аптеке на улице Суворова, 39/12.

На улице Чехова, 16/42, не было в продаже нескольких наименований, в том числе антибиотиков и антивирусных препаратов. Руководитель пояснил, что завоз производится каждые три дня, следующий будет в субботу.

Участники рейда отметили, что во всех торговых точках и аптеках есть журналы замеров температуры сотрудников и антисептические дозаторы, сотрудники и покупатели в масках, ведется обработка дезсредствами.

Рейды по аптекам вызваны насущной необходимостью: в октябре с наступлением холодов пензенцы начали массово скупать определенные виды антибиотиков, противовирусных, жаропонижающих препаратов и иммуномодуляторов. Многие делали запасы, другим лекарства требовались для лечения.

Фармацевты объяснили ситуацию техническими трудностями - маркировкой, которая начала действовать летом 2020-го. На каждой упаковке появился QR-код, который перед продажей должны считывать дистрибьюторы и аптекари.

«Руководителям аптечных предприятий рекомендовано усилить контроль за лекарственными препаратами, которые необходимы населению города Пензы для лечения ОРВИ, гриппа и вирусных инфекций, а также не допускать фактов отсутствия особо востребованных лекарственных средств в аптечных организациях», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Проблема возникла не только в областном центре, но и в других населенных пунктах Пензенской области. Так, власти Кузнецка опубликовали список местных аптек с графиком их работы, чтобы облегчить горожанам поиск лекарств.

Вместе с тем медики предупреждают: бесконтрольный прием препаратов чреват неприятными последствиями. Какими именно - можно будет узнать в понедельник, 9 ноября, в 11:00 на страницах областного центра общественного здоровья в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Фармацевты объяснили ситуацию техническими трудностями - маркировкой, которая начала действовать летом 2020-го. На каждой упаковке появился QR-код, который перед продажей должны считывать дистрибьюторы и аптекари.
Это скрытый налог ,но он идёт не государству а своим прикормленным упырям которым принадлежит ООО ЦРПТ ,это Алишер Усманов ,Владимир Скотч,Владимир Стрешинский,Александр Галицкий и маркировка будет касаться вообще всего .

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