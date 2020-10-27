Работе пензенских аптек мешают технические затруднения

27.10.2020 | 18:15

С дефицитом антибиотиков, иммуномодуляторов и других средств столкнулись уже многие пензенцы. Возможно, в ближайшее время ситуация с рядом препаратов улучшится. Российские власти изменили правила продажи лекарств.

Фармацевты считают, что сложности связаны с маркировкой, которая начала действовать летом 2020-го. На каждой упаковке появился QR-код, который перед продажей должны считывать дистрибьюторы и аптекари. Это вызывало целый ряд технических проблем.

Сейчас отпуск лекарств снова стал возможен без подтверждения маркировки.

«Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней, поработав в соответствии с новыми рекомендациями службы Росздравнадзора, мы увидим изменения», - прокомментировал заместитель генерального директора фармацевтической компании Антон Емелин.

А надеются фармацевты на то, что препараты перестанут застревать на разных остановках: то у самого производителя, то у поставщиков, то в аптеках - из-за сложностей со считыванием маркировки.

«Разные нюансы бывают. Нечитаемые QR-коды изначально наносятся на заводе, техника не может с ними справиться, отсканировать и послать уведомление в систему. Иногда сама система «Честный знак» может не работать один-два дня», - рассказал Антон Емелин.

«Если расфасовано по коробкам, то можно увидеть код на самой коробке и считать его, но тогда коробка и принимается, и отпускается целая. Если коробка уже открыта, не целая, код на ней уже не имеет никакого значения, тут нужно уже каждую упаковку доставать и сканировать», - пояснила заведующая складом организации оптовой торговли лекарствами Марина Белякова.

Главное, из-за чего возникла нехватка некоторых препаратов, - ажиотажный спрос на них. Потребность, например, в «Арбидоле» выросла даже не в разы, а в десятки раз. С такой ситуацией аптеки Пензенской области не сталкивались еще никогда.