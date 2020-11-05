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Общество

Дефицит лекарств: мэрия Кузнецка опубликовала список аптек

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Администрация Кузнецка составила и опубликовала список местных аптек с графиком их работы. Предполагается, что это поможет горожанам при поиске необходимых лекарств.

Ранее кузнечане жаловались в мэрию на дефицит препаратов. Этот вопрос обсудили во время оперативного совещания в понедельник, 2 ноября.

«Где-то этих лекарств нет, где-то они есть, где-то есть аналоги», - констатировал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Он поручил разместить на официальном сайте мэрии адреса аптек с их телефонами и временем работы.

«Люди, которым нужно конкретное лекарство, могут, не бегая по аптекам, позвонить в одну, вторую, третью аптеку, выяснить, где это (средство. - Прим. ред.) есть и подъехать точечно, конкретно. Вот единственное, чем мы в данном вопросе можем помочь», - подчеркнул Златогорский.

Кроме того, фармацевтическим работникам было поручено более внимательно относиться к консультированию покупателей и рассказывать, какие доступные аналоги отсутствующих препаратов они могут приобрести.

В опубликованном мэрией списке - 30 торговых точек, большинство из которых принадлежат сетевым организациям.

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Гость||

Если что, то аптек в Кузнецке штук 200, а список из 30 это коррупция.

Гость||

А в Дании всего 300 аптек.

Имя: Гость
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