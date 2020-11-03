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Общество

В Пензенской области число заразившихся детей превысило тысячу

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Среди 162 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 18 детей. Об этом сообщил региональный оперштаб во вторник, 3 ноября.

Их возраст: 10 месяцев, 2 и 4 года, 7, 8 (двое), 9, 10, 11 (трое), 13 (трое), 14 (двое) и 16 (двое) лет.

География последних случаев: Пенза - 101, Сердобский район - 24, Кузнецкий - 8, Городищенский - 5, Пензенский район и город Заречный - по 4, Лопатинский и Неверкинский районы - по 3, Сосновоборский и Никольский - по 2, Бековский, Белинский, Башмаковский, Колышлейский, Шемышейский и Бессоновский - по 1.

«Находится под наблюдением - 6 502 человека; снято с наблюдения - 40 396», - пояснили в оперштабе. За сутки на коронавирус обследовали 3 020 жителей региона.

Общее количество заразившихся за всю пандемию - 15 749, в том числе 1 013 несовершеннолетних. 11 371 человек выздоровел, 191 умер.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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