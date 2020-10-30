Портал PenzaInform.ru выбрал главные новости уходящей недели

30.10.2020 | 20:45

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.

Первый сюжет - о подвесном мосте. Он еще не закончил преображаться.

Благоустройство подвесного моста в Пензе продолжится. За зиму на объекте обновят освещение, сделают подсветку.

В 2021 году поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок сходы.

Облагородят и пространство под мостом. Возможно, там появится сцена, чтобы молодежь устраивала концерты.

Не утихает полемика вокруг коронавируса, и ему посвящена вторая новость.

Губернатор Пензенской области назвал ситуацию очень сложной: огромное количество заболевших каждый день, больницы переполнены.

Кислорода между тем не хватает, поскольку среди людей с тяжелыми формами стало больше тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Поэтому и увеличился расход ресурса как в жидком виде, так и в газообразном.

Министр здравоохранения считает это особенностью осеннего периода по сравнению с весенним.

Третий сюжет - подготовка города к Новому году.

Депутат гордумы предложил не тратить деньги на украшение Пензы к празднику. Речь о больших и маленьких елках, горках, светодиодных инсталляциях, гирляндах.

По его словам, Роспотребнадзор все равно рекомендовал не проводить массовые мероприятия, тем более ночью, когда как раз и празднуется Новый год.

Депутат заявил, что ни к чему провоцировать людей на нарушение требований и рисковать их здоровьем.