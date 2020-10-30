Портал PenzaInform.ru выбрал главные новости уходящей недели

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.
Первый сюжет - о подвесном мосте. Он еще не закончил преображаться.
Благоустройство подвесного моста в Пензе продолжится. За зиму на объекте обновят освещение, сделают подсветку.
В 2021 году поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок сходы.
Облагородят и пространство под мостом. Возможно, там появится сцена, чтобы молодежь устраивала концерты.
Не утихает полемика вокруг коронавируса, и ему посвящена вторая новость.
Губернатор Пензенской области назвал ситуацию очень сложной: огромное количество заболевших каждый день, больницы переполнены.
Кислорода между тем не хватает, поскольку среди людей с тяжелыми формами стало больше тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Поэтому и увеличился расход ресурса как в жидком виде, так и в газообразном.
Министр здравоохранения считает это особенностью осеннего периода по сравнению с весенним.
Третий сюжет - подготовка города к Новому году.
Депутат гордумы предложил не тратить деньги на украшение Пензы к празднику. Речь о больших и маленьких елках, горках, светодиодных инсталляциях, гирляндах.
По его словам, Роспотребнадзор все равно рекомендовал не проводить массовые мероприятия, тем более ночью, когда как раз и празднуется Новый год.
Депутат заявил, что ни к чему провоцировать людей на нарушение требований и рисковать их здоровьем.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Глубоко несчастен этот депутат от КПРФ Александр Смирнов раз вознамерился оставить Пензу серой и мрачной на Новый год. Мне его по-человечески жаль.