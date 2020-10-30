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Общество

Портал PenzaInform.ru выбрал главные новости уходящей недели

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Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.

Первый сюжет - о подвесном мосте. Он еще не закончил преображаться.

Благоустройство подвесного моста в Пензе продолжится. За зиму на объекте обновят освещение, сделают подсветку.

В 2021 году поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок сходы.

Облагородят и пространство под мостом. Возможно, там появится сцена, чтобы молодежь устраивала концерты.

Не утихает полемика вокруг коронавируса, и ему посвящена вторая новость.

Губернатор Пензенской области назвал ситуацию очень сложной: огромное количество заболевших каждый день, больницы переполнены.

Кислорода между тем не хватает, поскольку среди людей с тяжелыми формами стало больше тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Поэтому и увеличился расход ресурса как в жидком виде, так и в газообразном.

Министр здравоохранения считает это особенностью осеннего периода по сравнению с весенним.

Третий сюжет - подготовка города к Новому году.

Депутат гордумы предложил не тратить деньги на украшение Пензы к празднику. Речь о больших и маленьких елках, горках, светодиодных инсталляциях, гирляндах.

По его словам, Роспотребнадзор все равно рекомендовал не проводить массовые мероприятия, тем более ночью, когда как раз и празднуется Новый год.

Депутат заявил, что ни к чему провоцировать людей на нарушение требований и рисковать их здоровьем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Депутат гордумы предложил не тратить деньги на украшение Пензы к празднику. Речь о больших и маленьких елках, горках, светодиодных инсталляциях, гирляндах.
Глубоко несчастен этот депутат от КПРФ Александр Смирнов раз вознамерился оставить Пензу серой и мрачной на Новый год. Мне его по-человечески жаль.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Депутат гордумы предложил не тратить деньги на украшение Пензы к празднику. Речь о больших и маленьких елках, горках, светодиодных инсталляциях, гирляндах.
Глубоко несчастен этот депутат от КПРФ Александр Смирнов раз вознамерился оставить Пензу серой и мрачной на Новый год. Мне его по-человечески жаль.
Себя пожалей!

Имя: Гость
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