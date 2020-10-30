Число зараженных COVID-19 в Пензенской области превысило 15 000

30.10.2020 | 10:42

В Пензенской области продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Данные на утро пятницы, 30 октября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было выявлено 170 носителей COVID-19. Общее число заражений достигло 15 090.

29 октября стало известно о двух смертях от коронавирусной инфекции. Жертвами стали мужчина 1950 года рождения и женщина 1960-го. Выписали 126 человек, количество выздоровевших превысило 11 тысяч.

В России за последние сутки зарегистрировали 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Это новый антирекорд. 4 072 из новых инфицированных - контактные лица без клинических проявлений болезни.