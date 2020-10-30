Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|12:11
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Общество

Число зараженных COVID-19 в Пензенской области превысило 15 000

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В Пензенской области продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Данные на утро пятницы, 30 октября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было выявлено 170 носителей COVID-19. Общее число заражений достигло 15 090.

29 октября стало известно о двух смертях от коронавирусной инфекции. Жертвами стали мужчина 1950 года рождения и женщина 1960-го. Выписали 126 человек, количество выздоровевших превысило 11 тысяч.

В России за последние сутки зарегистрировали 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Это новый антирекорд. 4 072 из новых инфицированных - контактные лица без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Давайте уже по 200 рисуйте!

Гость||

А давайте уже ничего рисовать не будем.

Гость||

Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз.

Гость||

Прям под копирку! В каждой теме, как попугай! Вот что значит побуквенная оплата

Гость||

Гость писал(a):

Прям под копирку! В каждой теме, как попугай! Вот что значит побуквенная оплата
заплатил бы кто-нибудь

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Прям под копирку! В каждой теме, как попугай! Вот что значит побуквенная оплата
заплатил бы кто-нибудь
За бесплатно работаете?! Это давно не модно! Бросайте скорее это неблагодарное дело

Гость||

Гость писал(a):

заплатил бы кто-нибудь
ну так не копируй сюда. толку от твоего спама. иди в минздрав и добивайся чего хочешь, а здесь ты просто комменты заспамил мусором.

Гость||

Когда начинают заболевать и умирать люди, те которых знаешь, то уже начинаешь задумываться, что угроза реальна, что это не вами именованный барановирус. Остается уповать только на свое здоровье, иммунитет.

Гость||

Рубль за сто - завтра опять 170 напишут. Как сверху сказали, такие данные и будут давать.

Гость||

Кто заболел, так не считает на собственном опыте испытываю сейчас - грипп это цветочки

Гость||

Всем здоровья. Держитесь, берегите себя!

Гость||

Проголосуйте на сайте Российская Общественная Инициатива за расформирования Пенсионного фонда который насквозь коррумпирован и проворовывает пенсии людей.

Гость||

Гость писал(a):

Кто заболел, так не считает на собственном опыте испытываю сейчас - грипп это цветочки
Выздоравливайте.Болезнь коварная тем что не знаешь справится иммунитет с ней или угодишь в ящик в полиэтиленовом пакете.

Гость||

Гость писал(a):

Кто заболел, так не считает на собственном опыте испытываю сейчас - грипп это цветочки
Выздоравливайте.

Власти г. Пензы и области, ответьте, почему в Самарской области 2255 активных, а у нас 3899? Данные на 30 октября 2020 г. Аналитики вы где? что у нас не так? не пора ли поучиться у соседних областей?

Гость||

В Ульяновской области уже за 200 ежедневно, а в Пензенской 169-170. Чуровские технологии в действии.

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Имя: Гость
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