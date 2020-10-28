В Спутнике можно купить квартиру в «Созвездии» за 9 800 руб. в месяц

28.10.2020 | 16:21

«Созвездие» - это жилой комплекс комфорткласса. Он на уровень выше привычных новостроек. Здесь имеются огромный подземный паркинг, бесшумные лифты, панорамное остекление, космические холлы с лапомойками и колясочными.

В специальном соседском центре дети смогут играть с друзьями в любую погоду, а их родители - работать, заниматься спортом или просто общаться с интересными людьми, которые тоже выберут этот жилой комплекс.

Купить квартиру в «Созвездии» проще, чем может показаться. Например, однокомнатная площадью 42,09 кв. м стоит 2 млн 387 тыс. 560 рублей.

В Городе Спутнике действует программа сельской ипотеки - от 2,7 до 3% годовых.

Вот расчет* платежей, если вы оформите квартиру по этой программе: первоначальный взнос - от 238 756 руб., ежемесячный платеж - 9 858 руб.

А вот вариант для тех, кто планирует купить двухкомнатную площадью 57,47 кв. м стоимостью 3 млн 354 тыс. рублей: первый взнос - от 335 тыс. 401 руб., ежемесячный платеж - от 13 848 руб.

Посмотреть планировки можно на сайте termodom-pnz.ru, а уточнить детали - по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Пообщаться со специалистом компании можно на улице Радужной, 1 (Город Спутник), а также в Пензе - на Московской, 107, или проспекте Строителей, 82.

Для оформления ипотеки следует обратиться в пензенские офисы «Россельхозбанка» на ул. М. Горького, 54, Бекешской, 39, или Терновского, 183, либо к ипотечному брокеру в офис на Радужной, 1.

Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на наш.дом.рф.

Кредитование по программе льготной сельской ипотеки предоставляется АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредитования - от 1 до 300 месяцев включительно, процентная ставка составляет 2,7% годовых (при условии оформления личного страхования жизни), 3% (при отказе от оформления личного страхования жизни), сумма кредита - от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Первоначальный взнос составляет не менее 10% (включительно) от стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения (жилого дома). Срок действия решения АО «Россельхозбанк» - 60 календарных дней.

Более подробную информацию об условиях предоставления ипотечного кредита с

льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8-800-100-0-100. Данная информация является рекламой. Не является офертой. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

*Расчет стоимости жилья представлен с учетом следующих условий: срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7% при условии оформления договора личного страхования, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья.