Портал PenzaInform.ru выбрал главные новости уходящей недели

23.10.2020 | 19:22

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.

В первом сюжете пензенцы получили ответы на злободневные вопросы.

20 октября губернатор в прямом эфире ответил на вопросы пензенцев. Большая их часть касалась коронавируса, медпомощи и дистанционки.

Белозерцев надеется, что вводить всеобщую самоизоляцию не придется. По его словам, сам он использует маску и дезсредства, чтобы не заболеть.

В дистанционном обучении пока необходимости нет. Детские сады закрывать не планируется.

То, что тест на COVID-19 делают только лицам старше 65, - неправда.

Вторая новость - статистика коронавируса. В Пензенской области растет число зараженных детей.

За 23 дня октября инфекцию подхватили 182 несовершеннолетних. Это на 44 больше, чем за тот же период сентября, и почти в три раза больше, чем за весь август, когда выявили 68 заболевших.

За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 795 детей.

Третий сюжет - о затяжных каникулах для школьников.

Родителей пензенских учеников предупреждают о продлении каникул. Детям обещают затяжной отдых из-за неблагоприятной ситуации по COVID-19.

В минобре пока четко обозначают только одну дату, начальную - 31 октября.

На карантин в области полностью закрыты 3 школы. Также распущены по домам 90 классов в других учебных заведениях.