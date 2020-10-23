Портал PenzaInform.ru выбрал главные новости уходящей недели

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение у читателей.
В первом сюжете пензенцы получили ответы на злободневные вопросы.
20 октября губернатор в прямом эфире ответил на вопросы пензенцев. Большая их часть касалась коронавируса, медпомощи и дистанционки.
Белозерцев надеется, что вводить всеобщую самоизоляцию не придется. По его словам, сам он использует маску и дезсредства, чтобы не заболеть.
В дистанционном обучении пока необходимости нет. Детские сады закрывать не планируется.
То, что тест на COVID-19 делают только лицам старше 65, - неправда.
Вторая новость - статистика коронавируса. В Пензенской области растет число зараженных детей.
За 23 дня октября инфекцию подхватили 182 несовершеннолетних. Это на 44 больше, чем за тот же период сентября, и почти в три раза больше, чем за весь август, когда выявили 68 заболевших.
За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 795 детей.
Третий сюжет - о затяжных каникулах для школьников.
Родителей пензенских учеников предупреждают о продлении каникул. Детям обещают затяжной отдых из-за неблагоприятной ситуации по COVID-19.
В минобре пока четко обозначают только одну дату, начальную - 31 октября.
На карантин в области полностью закрыты 3 школы. Также распущены по домам 90 классов в других учебных заведениях.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.