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Общество

Авиасообщение между Пензой и Питером вновь прекратили

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Авиасообщение между Пензой и Санкт-Петербургом, восстановленное после весенне-летнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, вновь прекращено.

В понедельник, 19 октября, на сайте пензенского аэропорта появилось объявление, что рейс IO 393/394 Пенза - Санкт-Петербург авиакомпании «ИрАэро» отменен до 30 ноября 2020 года.

Таким образом, полеты, возобновленные 28 сентября, выполнялись менее месяца. Ранее стало известно, что возможность открыть рейсы до Питера и обратно появилась благодаря федеральной программе поддержки авиакомпаний. Субсидия составила 3 миллиарда рублей. Причина, по которой полеты вновь были прекращены, не сообщается.

Кроме того, представители аэропорта уточнили, что 20, 21 и 22 октября отменен рейс S7 1193/1194 Пенза - Домодедово. Причина также не называется.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Аэропорт имени В. Г. Белинского.

Гость||

Пользуясь паузой, нужно увеличить радиус приаэропортовой зоны буртассии до 100-150 км. и запретить регистрационные действия с недвижимостью в этой зоне без разрешения администрации аэропорта.

Гость||

Авиация это индикатор экономики. нет полётов, нет экономики.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.10.2020 09:20|

Пользуясь паузой, нужно увеличить радиус приаэропортовой зоны буртассии до 100-150 км. и запретить регистрационные действия с недвижимостью в этой зоне без разрешения администрации аэропорта

Радиус 150 км-это много,сам то не попадёшь в эту зону ?

Гость||

Че за бардак? Хотели в Питер на каникулах слетать и вот те на...

Гость||

20.10.2020 09:58|

Че за бардак? Хотели в Питер на каникулах слетать и вот те на...

Питер режимят из-за короны, новости читай, лётчик!

Имя: Гость
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