Авиасообщение между Пензой и Питером вновь прекратили

20.10.2020 | 08:38

Авиасообщение между Пензой и Санкт-Петербургом, восстановленное после весенне-летнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, вновь прекращено.

В понедельник, 19 октября, на сайте пензенского аэропорта появилось объявление, что рейс IO 393/394 Пенза - Санкт-Петербург авиакомпании «ИрАэро» отменен до 30 ноября 2020 года.

Таким образом, полеты, возобновленные 28 сентября, выполнялись менее месяца. Ранее стало известно, что возможность открыть рейсы до Питера и обратно появилась благодаря федеральной программе поддержки авиакомпаний. Субсидия составила 3 миллиарда рублей. Причина, по которой полеты вновь были прекращены, не сообщается.

Кроме того, представители аэропорта уточнили, что 20, 21 и 22 октября отменен рейс S7 1193/1194 Пенза - Домодедово. Причина также не называется.