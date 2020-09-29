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Общество

Возобновились авиарейсы между Пензой и Санкт-Петербургом

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В понедельник, 28 сентября, возобновляются рейсы из Пензы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Выполнять рейсы будет авиакомпания «ИрАэро» два раза в неделю. В понедельник рейс назначен на 13:30, в пятницу - на 18:20.

Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билета - от 3 815 рублей.

Ранее сообщалось, что возможность возобновить рейсы самолетов до Питера и обратно появилась благодаря федеральной программе поддержки авиакомпаний. Субсидия составила 3 миллиарда рублей.

Руководство пензенского аэропорта ведет переговоры по поводу организации в 2021 году полетов в Минеральные Воды, Симферополь, Анапу и другие города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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