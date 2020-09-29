Возобновились авиарейсы между Пензой и Санкт-Петербургом

В понедельник, 28 сентября, возобновляются рейсы из Пензы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Выполнять рейсы будет авиакомпания «ИрАэро» два раза в неделю. В понедельник рейс назначен на 13:30, в пятницу - на 18:20.
Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билета - от 3 815 рублей.
Ранее сообщалось, что возможность возобновить рейсы самолетов до Питера и обратно появилась благодаря федеральной программе поддержки авиакомпаний. Субсидия составила 3 миллиарда рублей.
Руководство пензенского аэропорта ведет переговоры по поводу организации в 2021 году полетов в Минеральные Воды, Симферополь, Анапу и другие города.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Норм, чё.