Пензенцы смогут улететь в Санкт-Петербург за 3 500 рублей

22.09.2020 | 18:02

В конце сентября Пенза возобновляет полеты в Санкт-Петербург. Осуществлять их будет компания «ИрАэро». Возможность быстро добраться до Питера или обратно дважды в неделю - в понедельник и в пятницу - появилась благодаря федеральной программе, которая предназначена для поддержки авиакомпаний.

«3 миллиарда правительство выделило, и по этим деньгам они будут субсидированы. Цена билета для пассажиров будет начинаться с 3 500 рублей, а максимальная не должна превышать 6 790 рублей», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

«Это очень хорошо, было бы удобно», - отметила горожанка.

Действовать программа будет только до конца ноября. Останутся ли впоследствии рейсы из Пензы в Питер, сказать сложно.

«Далее будут смотреть от загрузки воздушного судна. Есть вариант - продолжение субсидированных целевых назначений от Правительства Российской Федерации, - пояснил Юрий Осколков.

Планы на летнюю кампанию этого года спутал коронавирус, и многое из задуманного осуществить не удалось.

Руководство аэропорта ведет переговоры по поводу организации полетов в 2021-м в Минеральные Воды, Симферополь, Анапу и другие города. Директор мечтает о том, чтобы горожане могли добраться до Сочи за пару часов круглый год, а не только в сезон.