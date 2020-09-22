Пензенцы смогут улететь в Санкт-Петербург за 3 500 рублей

В конце сентября Пенза возобновляет полеты в Санкт-Петербург. Осуществлять их будет компания «ИрАэро». Возможность быстро добраться до Питера или обратно дважды в неделю - в понедельник и в пятницу - появилась благодаря федеральной программе, которая предназначена для поддержки авиакомпаний.
«3 миллиарда правительство выделило, и по этим деньгам они будут субсидированы. Цена билета для пассажиров будет начинаться с 3 500 рублей, а максимальная не должна превышать 6 790 рублей», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.
«Это очень хорошо, было бы удобно», - отметила горожанка.
Действовать программа будет только до конца ноября. Останутся ли впоследствии рейсы из Пензы в Питер, сказать сложно.
«Далее будут смотреть от загрузки воздушного судна. Есть вариант - продолжение субсидированных целевых назначений от Правительства Российской Федерации, - пояснил Юрий Осколков.
Планы на летнюю кампанию этого года спутал коронавирус, и многое из задуманного осуществить не удалось.
Руководство аэропорта ведет переговоры по поводу организации полетов в 2021-м в Минеральные Воды, Симферополь, Анапу и другие города. Директор мечтает о том, чтобы горожане могли добраться до Сочи за пару часов круглый год, а не только в сезон.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
вы уж сами летайте на поезде понадежнее будет.