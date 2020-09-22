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Общество

Пензенцы смогут улететь в Санкт-Петербург за 3 500 рублей

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В конце сентября Пенза возобновляет полеты в Санкт-Петербург. Осуществлять их будет компания «ИрАэро». Возможность быстро добраться до Питера или обратно дважды в неделю - в понедельник и в пятницу - появилась благодаря федеральной программе, которая предназначена для поддержки авиакомпаний.

«3 миллиарда правительство выделило, и по этим деньгам они будут субсидированы. Цена билета для пассажиров будет начинаться с 3 500 рублей, а максимальная не должна превышать 6 790 рублей», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

«Это очень хорошо, было бы удобно», - отметила горожанка.

Действовать программа будет только до конца ноября. Останутся ли впоследствии рейсы из Пензы в Питер, сказать сложно.

«Далее будут смотреть от загрузки воздушного судна. Есть вариант - продолжение субсидированных целевых назначений от Правительства Российской Федерации, - пояснил Юрий Осколков.

Планы на летнюю кампанию этого года спутал коронавирус, и многое из задуманного осуществить не удалось.

Руководство аэропорта ведет переговоры по поводу организации полетов в 2021-м в Минеральные Воды, Симферополь, Анапу и другие города. Директор мечтает о том, чтобы горожане могли добраться до Сочи за пару часов круглый год, а не только в сезон.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

вы уж сами летайте на поезде понадежнее будет.

Гость||

Сколько будет стоить поездка в Рай?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Директор мечтает о том, чтобы горожане могли добраться до Сочи за пару часов круглый год, а не только в сезон.
а за чем что там делать? ,бабло отвезти так его можно и не выезжая отдать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.09.2020 18:16|

Сколько будет стоить поездка в Рай?

или в царствие небесное?

и куда дешевле в рай или ад?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с 3 500 рублей
Вообще без багажа.И кто же так летает?

Гость||

Гость писал(a):

вы уж сами летайте на поезде понадежнее будет.
ЕСЛИ ТЕБЕ СУЖДЕНО УМЕРЕТЬ ОТ КИРПИЧА С КРЫШИ,ТО ПРИЧЕМ ТУТ САМОЛЕТ?

Гость||

лучше умирать будучи поближе к землице чем с высоты лететь и матом орать

Гость||

Гость писал(a):

лучше умирать будучи поближе к землице чем с высоты лететь и матом орать
БОЯЗЛИВЫЕ БУРТАСИКИ БОЯТСЯ ЛЕТАТЬ.

Гость||

ЛУЧШЕ ДОЛЕТЕТЬ ЗА 1.40 МИНУТ ЧЕМ ПОЛТОРЫ СУТКИ НЕ СПАТЬ В ПОЕЗДЕ С ХРАПУНОМ В ОДНОМ КУПЕ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.09.2020 19:29|

ЛУЧШЕ ДОЛЕТЕТЬ ЗА 1.40 МИНУТ

тише едешь дальше будеш

Имя: Гость
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