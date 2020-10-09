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Общество

Портал PenzaInform.ru собрал главные новости уходящей недели

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По традиции в конце рабочей недели PenzaInform.ru» готовит для читателей подборку самых интересных и обсуждаемых новостей. 9 октября не стало исключением. Редакция портала собрала свежий дайджест из трех сюжетов.

В первом пензенцам сообщили о сгоревшем ресторане «Засека».

Деревянное здание вспыхнуло вечером во вторник, 6 октября. В этот момент внутри находились посетители и персонал - 47 человек. Люди покинули помещения.

Прибывшие пожарные тушили огонь около двух с половиной часов. Но это не помогло спасти заведение. От ресторана практически ничего не осталось

Есть информация, что владельцы намерены восстановить его в первозданном виде.

Второй сюжет - о покраске подвесного моста в Пензе. За 7,5 млн рублей он стал рубиновым.

Рабочие слегка выбились из графика: московский поставщик задержал краску. Но мост все же сменил цвет.

Оценивая его, горожане разделились на два лагеря. Одним покрасневшее сооружение понравилось, другим - нет.

Как бы там ни было, вид портит потрескавшийся асфальт. Его заменят только в 2021-м.

В третьей новости жителей области предупредили об ухудшении ситуации с коронавирусом.

Каждый день теперь выявляют более чем по сотне новых случаев.

Между тем люди жалуются на некачественную помощь. По их словам, врачи ставят диагноз и выписывают лекарства по телефону. В поликлиниках - бесконечные очереди и нехватка кадров. Уровень тревожности среди населения растет.

По числу поисковых запросов о COVID-19 среди россиян Пенза заняла 5-е место из 85.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Второй сюжет - о покраске подвесного моста в Пензе. За 7,5 млн рублей он стал рубиновым.
Покрасили мост Дружбы в гейский цвет и рады.

penzainform.ru писал(a):

Оценивая его, горожане разделились на два лагеря. Одним покрасневшее сооружение понравилось, другим - нет.
Два лагеря - это кому нравится ЛГБТ и те кто за традиционные ценности.

penzainform.ru писал(a):

Как бы там ни было, вид портит потрескавшийся асфальт. Его заменят только в 2021-м.
Вид портит гейропа в центре Пензы. Кого благодарить?

Имя: Гость
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