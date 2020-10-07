Среди новых зараженных коронавирусом оказалось 10 детей

07.10.2020 | 14:02

В среду, 7 октября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил данные о 101 зараженном коронавирусом жителе региона.

Уточняется, что среди новых инфицированных - сразу 10 детей: в возрасте 1 и 8 месяцев, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14 и 17 лет.

65 заболевших - жители Пензы, 16 - Заречного, 11 - Лунинского района, 4 - Бессоновского, 2 - Пензенского, по 1 - Колышлейского, Малосердобинского и Сердобского.

«Находится под наблюдением 5 206 человек, снято 33 753», - пояснили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 2 578 жителей области.

За весь период распространения опасной инфекции ею заразились 11 555 человек, в том числе 641 несовершеннолетний. 9 294 человека выздоровели, 137 скончались.