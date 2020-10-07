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Общество

Среди новых зараженных коронавирусом оказалось 10 детей

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В среду, 7 октября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил данные о 101 зараженном коронавирусом жителе региона.

Уточняется, что среди новых инфицированных - сразу 10 детей: в возрасте 1 и 8 месяцев, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14 и 17 лет.

65 заболевших - жители Пензы, 16 - Заречного, 11 - Лунинского района, 4 - Бессоновского, 2 - Пензенского, по 1 - Колышлейского, Малосердобинского и Сердобского.

«Находится под наблюдением 5 206 человек, снято 33 753», - пояснили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 2 578 жителей области.

За весь период распространения опасной инфекции ею заразились 11 555 человек, в том числе 641 несовершеннолетний. 9 294 человека выздоровели, 137 скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Откуда эти данные? Почему перестали брать мазки у детей? Вызывала врача двоим детям, ни у одного не взяли.

Гость||

Отпустите детей на каникулы!

Гость||

Гость писал(a):

Отпустите детей на каникулы!
Чтоб они ходили по улице толпами!

Гость||

Никаких каникул! Всех родителей обязать сделать российские прививки детям от совид-19.

Гость||

Я своим весной смогла объяснить, что ходить на улице толпами, как Вы говорите, нельзя. Ничего страшного, выдержали. Гуляли не на площадках. И потом на улице в любом случае лучше, чем они все вместе 30 чел в классе или группе сада

Гость||

Вы что коментарии тут пишите раньше крематорного имбицила? Он же всегда в этих темах первый!

Имя: Гость
Комментарий:

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