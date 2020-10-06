Управление ЖКХ Кузнецка перевели на дистанционную работу

06.10.2020 | 13:36

В Кузнецке коронавирус внес коррективы в работу управления ЖКХ города. Как сообщили в пресс-службе администрации, сотрудники учреждения перешли на дистанционный режим.

Причиной введения стала высокая заболеваемость среди работников.

По вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством города, кузнечане могут обратиться по номеру 3-10-18.

Ранее эпидемия коронавируса вмешалась в работу коммунальщиков Пензы. Из-за новой инфекции, распространившейся на одной из баз подрядчика, в областном центре не установили запланированное количество лавочек, скамеек, урн и вазонов. Руководителя организации оштрафовали.

5 октября на планерке мэр г. Кузнецка Сергей Златогорский призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленку. Кроме того, он ограничил проведение массовых мероприятий.