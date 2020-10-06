Сетевое издание|18+|Вторник|6 окт 2020|14:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Управление ЖКХ Кузнецка перевели на дистанционную работу

Печать

В Кузнецке коронавирус внес коррективы в работу управления ЖКХ города. Как сообщили в пресс-службе администрации, сотрудники учреждения перешли на дистанционный режим.

Причиной введения стала высокая заболеваемость среди работников.

По вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством города, кузнечане могут обратиться по номеру 3-10-18.

Ранее эпидемия коронавируса вмешалась в работу коммунальщиков Пензы. Из-за новой инфекции, распространившейся на одной из баз подрядчика, в областном центре не установили запланированное количество лавочек, скамеек, урн и вазонов. Руководителя организации оштрафовали.

5 октября на планерке мэр г. Кузнецка Сергей Златогорский призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленку. Кроме того, он ограничил проведение массовых мероприятий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте