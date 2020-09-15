Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Коронавирус помешал установить в Пензе нужное количество лавочек

Печать

В 2020 году в Пензе не установили запланированное количество лавочек, скамеек и вазонов. Об этом во вторник, 15 сентября, на заседании комиссии городской думы заявил начальник управления ЖКХ Александр Юлин.

По его словам, это связано с возникновением коронавирусной инфекции на одной из баз подрядчика.

«В актах приемки будет указана штрафная санкция, которая будет выставлена подрядной организации», - пояснил Александр Юлин.

В 2019 году при софинансировании жителей было благоустроено 35 дворов, установлено 316 скамеек, 313 урн, 31 вазон, 202 игровые площадки.

В 2018-м в городских дворах для более 3 000 пензенцев появилось 92 скамейки, 69 урн, 25 игровых и спортивных площадок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Сколько ни слушаешь отчеты наших чиновников, всё про плохого танцора вспоминается.

Гость||

Я так и не поняла, они недоукрали или переворовали? Или им просто мало и надо еще?

Гость||

Гость писал(a):

Я так и не поняла, они недоукрали или переворовали? Или им просто мало и надо еще?
скорее всего недооткатили

Гость||

penzainform.ru писал(a):

это связано с возникновением коронавирусной инфекции на одной из баз подрядчика.

«В актах приемки будет указана штрафная санкция, которая будет выставлена подрядной организации», - пояснил Александр Юлин.

penzainform.ru писал(a):
это связано с возникновением коронавирусной инфекции на одной из баз подрядчика.

«В актах приемки будет указана штрафная санкция, которая будет выставлена подрядной организации», - пояснил Александр Юлин.

Так у нас же по постановлениям Правительства РФ коронавирус - это форс-мажор, индульгенция на все просрочки и недопоставки. Или Пензе РФ не указ?

Гость||

А урны для мусора тоже короновирус помешал установить?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2020 15:36|

А урны для мусора тоже короновирус помешал установить?

Не, их украли голуби, мусор разбросали вороны.!.)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте