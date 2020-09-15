Коронавирус помешал установить в Пензе нужное количество лавочек

15.09.2020 | 14:24

В 2020 году в Пензе не установили запланированное количество лавочек, скамеек и вазонов. Об этом во вторник, 15 сентября, на заседании комиссии городской думы заявил начальник управления ЖКХ Александр Юлин.

По его словам, это связано с возникновением коронавирусной инфекции на одной из баз подрядчика.

«В актах приемки будет указана штрафная санкция, которая будет выставлена подрядной организации», - пояснил Александр Юлин.

В 2019 году при софинансировании жителей было благоустроено 35 дворов, установлено 316 скамеек, 313 урн, 31 вазон, 202 игровые площадки.

В 2018-м в городских дворах для более 3 000 пензенцев появилось 92 скамейки, 69 урн, 25 игровых и спортивных площадок.