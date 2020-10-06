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Общество

Сергей Златогорский призвал перевести кузнечан на удаленку

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В понедельник, 5 октября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский распорядился ограничить массовые мероприятия и по возможности перевести сотрудников организаций на удаленную работу.

Свою озабоченность ростом заболеваемости коронавирусом градоначальник выразил на планерке в администрации города.

«Ситуация не шутейная. Если при первой волне мы понимали, что будет весна, будет лето, и она спадет, то сейчас когда спадет, никто не знает. Даже еще холодов не настало, уже накрыло и по-взрослому», - отметил Сергей Златогорский.

Он распорядился организовать межведомственные рейды для контроля за соблюдением масочного режима и ограничительных мер в магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

«Кроме того, ограничиваем до минимума любые непроизводственные вещи, тем более публичные, заходы, заезды, посещения, комиссии, ознакомления - все вот это болтание давайте заканчивать. Если есть возможность работать кому-то удаленно - ради бога, удаленно. Я уже не говорю о том, что если кто-то заболел, занедужил», - подчеркнул мэр.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну вот, адекватный градоначальник!

Гость||

Давно пора ограничить все мероприятия.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, ограничиваем до минимума любые непроизводственные вещи, тем более публичные, заходы, заезды,
вот что хотел сказать?

Гость||

В СТАСТИСТИКЕ ИМЕННО ПО КУЗНЕЦКУ НЕТ НОВЫХ СЛУЧАЕВ. ПРИБАВКА НОЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НО СИТУАЦИЯ НЕ ШУТЕЙНАЯ. ЭТО КАК ПОНЯТЬ????

Имя: Гость
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