Сергей Златогорский призвал перевести кузнечан на удаленку

06.10.2020 | 10:45

В понедельник, 5 октября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский распорядился ограничить массовые мероприятия и по возможности перевести сотрудников организаций на удаленную работу.

Свою озабоченность ростом заболеваемости коронавирусом градоначальник выразил на планерке в администрации города.

«Ситуация не шутейная. Если при первой волне мы понимали, что будет весна, будет лето, и она спадет, то сейчас когда спадет, никто не знает. Даже еще холодов не настало, уже накрыло и по-взрослому», - отметил Сергей Златогорский.

Он распорядился организовать межведомственные рейды для контроля за соблюдением масочного режима и ограничительных мер в магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

«Кроме того, ограничиваем до минимума любые непроизводственные вещи, тем более публичные, заходы, заезды, посещения, комиссии, ознакомления - все вот это болтание давайте заканчивать. Если есть возможность работать кому-то удаленно - ради бога, удаленно. Я уже не говорю о том, что если кто-то заболел, занедужил», - подчеркнул мэр.