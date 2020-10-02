Портал PenzaInform.ru подготовил свежий дайджест новостей недели

02.10.2020 | 18:30

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

В первом сюжете говорится, что у пензенских школьников не будет досрочных каникул.

Надежда на них появилась после того, как об этом объявили в Москве. Столичных учеников отправят на отдых уже с 5 октября на две недели. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В Пензенской области речь о досрочных каникулах не ведется. Подобные рекомендации от Роспотребнадзора пока не поступали.

Вторая новость - статистика коронавируса. За четыре дня оперштаб сообщил о восьми смертях.

Это три женщины и пятеро мужчин в возрасте от 48 лет до 81 года.

С начала распространения коронавируса от него погибло 136 жителей региона. Ежедневно в области выявляют почти сотню новых зараженных.

Третий сюжет напоминает пензенцам о масочном режиме, который хотят ужесточить из-за роста числа инфекционных заболеваний.

Почти во всех магазинах есть объявления, что обслуживаются только клиенты в масках, но никто не обращает внимания.

Осенью эпидситуация в регионе ухудшилась, и власть решила что-то менять. Например, начать наказывать торговые сети за присутствие клиентов без масок.

Покупателей без средств защиты, кстати, тоже могут оштрафовать.