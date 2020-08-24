Сельская ипотека в Спутнике: своя квартира от 4 000 рублей в месяц

24.08.2020 | 17:13

В Городе Спутнике действует программа льготного кредитования по программе сельской ипотеки. Благодаря господдержке купить квартиру можно по ставке от 2,7 до 3% годовых.

Так, ежемесячный платеж* за студию площадью 22 кв. м в квартале «Радужные дворы» составит 4 098 рублей, а первоначальный взнос - 99 269 рублей.

За однокомнатную квартиру-распашонку площадью 41,8 кв. м ежемесячная плата составит 7 120 рублей, а первоначальный взнос - 172 462 рубля.

Двухкомнатная площадью 51,6 кв. м будет ежемесячно обходиться* в 9 156 рублей, а первоначальный взнос составит 221 779 рублей.

Отметим, что сельская ипотека действует на приобретение недвижимости как в строящихся, так и в сданных домах. Узнать больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Желающим стать новоселами в Городе Спутнике стоит поторопиться. В строительный холдинг «Термодом» и банковские отделения обратились уже сотни желающих купить здесь квартиры по сельской ипотеке. Спрос велик, а значит, жилье, которое потенциальный покупатель уже давно присмотрел, но не забронировал, может достаться другому.

*Расчет стоимости жилья представлен с учетом следующих условий: срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7% при условии оформления договора личного страхования, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья.

Ипотека предоставляется АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Застройщик строения № 73 (входит в состав ЖК «Радужные дворы») - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой». Проектные декларации размещены на https://наш.дом.рф.