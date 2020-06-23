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Общество

На достройку в Пензе трех проблемных объектов выделят 663 млн рублей

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В понедельник, 22 июня, в правительстве Пензенской области обсудили завершение возведения проблемных домов.

На достройку трех жилищных комплексов - «Лукоморье-2», «Райки-2» и «Тернопольский» - будут направлены средства из федерального бюджета. Общий размер финансовой помощи составит порядка 663 миллионов рублей.

Основной проблемой являются медленные темпы подготовки необходимой документации для окончания строительства. Сейчас первоочередной задачей является завершение работы над сметой, проведение ее экспертизы и организация конкурсных процедур.

При этом на совещании подчеркивалось, что рабочая группа по решению проблем дольщиков должна теснее контактировать с активистами долевого строительства, чтобы своевременно реагировать на их сигналы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

хватит уже тратить бюджетные деньги на фанатов лотерей.

Наглецы хотели халявы - не прокатало. Сами и виноваты!

С чего из бюджета им что-то достраивают?!

Гость||

А как же долгострой на Кижеватова?

Имя: Гость
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