Портал PenzaInform.ru подготовил свежий дайджест новостей недели

19.06.2020 | 18:00

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Из первого сюжета пензенцы узнали, что 24 июня останется выходным. До этого горожане сомневались, поскольку парад Победы перенесли на более позднюю дату.

Несмотря ни на что, свободный от работы день будет. Правда, как обычно, не для всех.

Вторая новость - статистика коронавируса. За все время пандемии его обнаружили у 4 151 жителя.

Прирост за последние сутки - 75 человек. Резкое снижение числа новых больных произошло накануне, когда подтвердили 70 случаев COVID-19. В течение недели до этого каждые 24 часа выявляли в среднем около 100 зараженных.

Однако пензенцы продолжают умирать. Их уже 34. Недавно стало известно о смерти от COVID-19 троих человек - двух женщин и мужчины.

За весь период выздоровели 3 530 пензенцев.

В третьем сюжете читателям рассказали о начале второго этапа снятия ограничений в регионе.

Теперь заработают рынки и ярмарки непродовольственных товаров, магазины с площадью торгового зала до 800 кв. м. Также откроются музеи, библиотеки, летние кафе, зоопарк, кладбища, гостиницы, салоны красоты, солярии.

Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп до третьего этапа, но спортивные секции остаются закрытыми.

Масочный режим и социальное дистанцирование сохраняются.